網球》法名將嘆：希望費德勒早點退休

費德勒賽後與對手加斯奎特擊掌。（美聯社資料照）

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中時電子報

喬柯維奇(Novak Djokovic)重登球王寶座，自誇地說這是多麼偉大的成就，事實上他的確很了不起，但是也在意料之中。現役女選手至少有10位登上過世界第1，可說是「球后輪流做，明年到我家」，然而男網就只是那4天王在大風吹而已。

現役男網選手以費德勒(Roger Federer)為首，喬柯維奇、納達爾(Rafael Nadal)、莫瑞(Andy Murray)這4人聯手稱霸網壇超過14年。自1973年ATP使用電腦計算排名至今不過45年，這4人合計就佔了3分之一的統治年份，實在有夠誇張。比如這次就是因納達爾受了傷，由喬柯維奇趁機趕上。

法國名將加斯奎特(Richard Gasquet)無奈地說：「有時候我希望費德勒不要再打了，我已經數不清輸給他多少次了，直到今年我還打不贏他。早年選手通常打到30歲後就退休，現代人愈來愈厲害，打到35歲的也不罕見了。」

加斯奎特不幸生在這個年代，他生涯對戰費德勒19次吞17敗，對戰喬柯維奇14次吞13敗，對戰納達爾16次全敗。他比較不怕的大概是莫瑞，3勝8敗，但是近來6次交手全敗。

費德勒正在尋求生涯第100冠，他坦承最害怕的不是那些年輕後輩，而是那兩位老對手。「我覺得第100勝路迢迢，只要有納達爾和喬柯維奇在，我就無法確信自己會贏。」

費德勒打到了37歲，他今年初搶回寶座，成為史上最年長的球王，多年來即使有很多年輕好手，真正能威脅到費天王的其實也就這兩人而已。

(中時電子報)

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