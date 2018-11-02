年改訴願全槓龜 國民黨團：蔡政府真鴨霸

2018年11月02日 12:38 中時 季節

高達1萬6千件軍公教年金改革訴願案，日前全數遭行政院訴願委員會駁回，眾多訴願者表示未來將提出行政訟，爭取自身權益。立院國民黨團三長2日召開記者會，痛批蔡英文政府鴨霸的行政作為，是個完全沒有同理心、沒有溫度的政權，呼籲行政法院為訴願團體聲請釋憲，大法官也應扮演積極角色解決爭議。

總召江啟臣表示，蔡政府以粗暴、抹黑方式推動軍公教年改，沒有溝通更缺乏謙卑，世代正義變成世代對立，退休公教人員有嚴重的剝奪感，這些原本安守本分，曾經為國競競業業的退休軍公教，被迫走上街頭陳抗，立法強渡關山後，也只能被迫走向訴願與訴訟之途。

江啟臣批評，完全執政的民進黨政府，透過國會多數強勢通過有違憲疑慮的法律，造成官逼民反，讓大批退休軍公教必須為自己的權益走上街頭抗爭，也被迫走上訴訟一途。政府在面對龐大不滿民怨時，不願意積極化解，消極放任這些人各憑本事，自求多福，甚至不惜司法資源虛耗，或無力處理而崩潰；作為憲法守護者的大法官在此時卻自我限縮，怯於承擔保障人民基本權益的憲政責任。

江啟臣呼籲大法官們，拿出道德良知真正扮演好憲法守護者的角色，勇於承擔面對年改條例是否違憲的問題，而不是透過各種奇怪的理由，違背過去的前例，自我限縮，為當權者護航，大法官的作為將在歷史上留下永難磨滅的深刻印記。

書記長曾銘宗表示，民進黨以國會多數暴力通過有違憲之虞的年改立法，國民黨團再次予以譴責，也呼籲國人1124用選票制裁不公不義的蔡政府；對於訴願者遭剝奪的權利，他呼籲行政法院未來不但要嚴肅處理，甚至應該以其高度主動提出釋憲。

年改最大爭議在於「信賴保護」與「法律不溯及即往」兩大原則，曾銘宗也強烈要求，大法官應針對在野黨提出的釋憲案儘快做出處置，不要一昧做執政黨的護航者。

首席副書長吳志揚表示，上萬件訴願案被駁回，可以預見將引爆訴訟潮，進而造成司法癱瘓。他指出，未來將有8-9萬甚至更多與年改有關的行政訴訟湧向行政法院，而據統計行政法院每年可負擔量僅2-3萬件，司法資源勢必嚴重耗費。政府放任不理的結果，無疑鼓勵退休軍公教自我興訟維權，不但一點同理心與溫度都沒有，最後只會讓司法「過勞」，甚至崩潰。

(中時 )