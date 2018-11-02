《全台最速報》鄭南榕事件 侯友宜：問心無愧坦蕩蕩

《全台最速報》鄭南榕事件 侯友宜：問心無愧坦蕩蕩

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎鄭南榕事件 侯友宜：問心無愧坦蕩蕩

國民黨新北市長候選人侯友宜2日上午9時許前往永和區六合市場掃街拜票，儘管下起毛毛細雨，支持者仍熱情送上菜頭、蔥相挺。針對鄭南榕事件，侯友宜重申「執行法律過程問心無愧，一切坦蕩蕩。」另外，侯也提到，情治單位蒐集資料一定要依法。

◎造成選情危急 柯P：民進黨庸人自擾

九合一選舉進入倒數階段，民進黨台北市長候選人姚文智拋出「柯文哲若連任，2020一定選總統」的說法，呼籲選民不要支持。柯今早受訪時嘆說，民進黨選情很危急，何嘗不是因為這樣來的，人家也沒說要選總統，每天還是把他當假想敵一直打，打到整盤亂掉；柯還說，現在韓國瑜在高雄氣勢相當旺，這也是「天下本無事，庸人自擾之」，人家本來北農總經理當得好好的，何必去捅這蜂窩，搞到高雄很危險！

◎相揪來企陶 苗栗柴燒藝術節明登場

苗栗縣政府2日於縣府大廳舉行「2018苗栗陶．臺灣柴燒藝術節」記者會，宣布明日起到12月2日於苗栗特色館盛大舉行，並於10日在戶外廣場隆重開幕，觀迎大家踴躍參與，享受陶藝之美。

◎嘉市社福資訊 手機平板電腦全都露

嘉義市政府2日推出科技化服務的社福資訊系統，結合社福團體做福社資源整合再分配，讓弱勢家庭可以獲得其真正需要的社福資源幫助，市長涂醒哲表示，嘉義市是全台第1個成立智科處的城市，智慧化提供社福資訊是打造智慧樂活城市的一環。

(中時電子報)

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