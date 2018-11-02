新北》宮廟團體冒雨支持 侯友宜：用單純力量向前行

宮廟團體冒雨支持，侯友宜說要用單純力量向前行。（葉德正攝）

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中時

新北市各大宮廟2日在侯友宜市民總部，成立宗教團體挺侯後援會，侯友宜說，小時候就是在嘉義朴子媽祖廟廟埕長大，宗教的力量就是社會的力量，面對選戰邁入倒數階段可能接連出現奧步，侯友宜說「對壞人要霹靂手段、對好人菩薩心腸」，這就是他單純的力量，他會繼續向前行。

後援會成立，包括議員周勝考、林國春，以及參選人江怡臻、葉元之都到場，雖然下起雨，現場仍座無虛席，總部內外集結許多位宗教界團體成員，眾人戴上沐浴用手套，大比「YA」。

侯友宜致詞時表示，他在新北市七年多，對許多宗教團體的需要他都了然於心，未來包括寺廟合法化、團結宗教並且傳承宗教文化、與宗教團體一同教化人心等等，他都會全力以赴，只要需要侯友宜，他就會用最大的力量跟大家站在一起。

對於蘇老縣長表示，勤跑市場是因為沒有辯論，市民不認識老縣長，侯友宜說，一個市長應該展現高度和態度，老縣長無法去承諾保護市民的身體健康，以及對環境生態的態度，選舉過程又做了很多枝枝節節的口水戰，「其實沒多大意義」，侯友宜也重申，他從來沒有拒絕過辯論，希望老縣長先把他的態度跟高度講出來，再來談辯論。

侯友宜說，不管對手用什麼「奧步」，他都會用正向力量對抗，以無招勝有招，做人問心無愧。

(中時 )

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