美台國防工業會議 國民黨竟一個人也不派

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中時電子報
/華盛頓電

剛在華府近郊落幕的年度美台國防工業會議，參與人數之多，是歷來第三。但是會場內外，遍尋不見國民黨的代表。主辦單位說，一如往年，邀請函發給了中華民國執政當局，也發給了在野黨，但國民黨一個人也不派。

兩天議程，第一天的重點議題之一是美國的印太戰略，民進黨立委羅致政上台發言。第二天的重頭戲是資訊安全、國防工業合作等，民進黨立委劉世芳上台發言。他們都藉著這個場合與美國國務院、國防部官員互動，不但清晰傳達了民進黨觀點，也強化了溝通管道。如果國民黨代表在場，同樣可以與美方互動，同樣可以強化溝通管道，可惜，國民黨選擇了棄權。

這樣的棄權不但可惜，而且有諸多後遺症。首先，美方只聽到民進黨一方之言，可能誤以為這就是「台灣觀點」。其次，民主體制下，不會永遠在野，有朝一日，國民黨重新執政，拿出的政策可能與民進黨不同；今天不溝通，屆時會不會讓美方太感突兀？

會外，有人為國民黨辯解，說選情緊張，要員留在國內輔選云云。可是立刻有人說，若論輔選，劉世芳豈不更有理由留在高雄？羅致政豈不更有理由留在新北市？

也有人說國民黨被整得財務困難，只能盡量節省云云。這個說法同樣遭到批駁，過去吳釗燮單刀赴會就是最好的例子。民進黨最困頓的時候，吳釗燮無論如何也要趕來，為的就是讓民進黨的聲音得以在國際上聽聞。有一回，正好趕上中秋節，吳釗燮特地帶了月餅，記者會後，餽送記者，每人一個。真個是千里送鵝毛，禮輕情義重。當時吳釗燮口裡直說抱歉，親手把月餅送到每個人手裡。唯有一人，吳釗燮送了兩個，「幫我帶給中廣的劉芳」。

若論撙節開支，國民黨也有模範。在野年代，葛永光教授選擇了最廉價的艙等。有錢有有錢的過法，沒錢有沒錢的過法，關鍵在於「存在」，而且要彰顯這種存在。一位與會人士說，就好像美國的艦隊不但巡弋西太平洋，還要在南海自由航行，也要在台海自由航行，就是「彰顯存在」。

有位著名學者在會場敘述了國民黨可能的觀點，內容非常精闢，讓人印象深刻，可是此君從政時期是民進黨的政務官，如今則擔任教職，並不能代表國民黨。

與會人士私下透露，國民黨主席吳敦義有意派員參加，可是黨內有人反對，說「不要和軍火商攪在一起」，吳敦義接受了這種看法，於是讓會議變成了「一言堂」。然而國民黨執政時，年年派員與會；前一次在野時也派員與會，難道就是「和軍火商攪在一起」嗎？

國民黨缺席，主辦單位感到扼腕，關心藍營的人士感到可惜。美國人搭的舞台，讓你有機會好好表現，你卻拿個不通的理由平白放棄。

(中時電子報)

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