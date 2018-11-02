屏東》屏東縣8名前議員入監 支持者相擁痛哭

2018年11月02日 12:46 中時 潘建志

前屏東縣議員李冀香入監前和先生周英傑離別依依，周已投入年底獅子鄉長選舉。（潘建志攝）

前屏東縣議員潘裕隆入監服刑，支持者不捨相擁。（潘建志攝）

前屏東縣議員顏金成入監服刑，支持者不捨相擁。（潘建志攝）

前屏東縣議員陳美瓊入監服刑，支持者不捨相擁。（潘建志攝）

2014年屏東縣議長賄選案，最高法院判決8名國民黨議員集體行收賄確定，2日入獄服刑。8人上午到屏東地檢署報到，不少支持者前來相送，大喊「司法不公、政治迫害」，大家抱頭痛哭，8人也都質疑先收到發監通知再收到判決書不符程序。

前屏東縣議員王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳昭忠、陳美瓊、歸曉惠等人涉屏東縣議長賄選案，最高法院判決，潘裕隆2014年12月從日本北海道、屏東將7名議員接到台中，安排住同飯店，發放每人1萬8000元賄款幫，免費吃餐廳，還招待按摩、採購西裝，分別被判刑4年至3年2個月刑期。

2日入監執刑，一大早就有不少支持者群聚在地檢署門口相送，8人陸續到場，支持者悲從中來，相擁而泣。潘裕隆表示，10月25日判決出爐後，隔天就收到發監執行書，但一直到11月1日才收到判決書，這符合司法程序嗎？完全沒有給他們提非常上訴的機會。

8人都質疑，這判決完全是民進黨政府的政治操作，為了打壓國民黨議員。潘裕隆表示，聽說判決出來前1個多禮拜，總統蔡英文曾打電話來關切下屆民進黨議員是否會過半，結果判決出爐後馬上就發監，明顯就是為了下屆議長選舉考量。

對於8人質疑先收到發監執行書才收到判決書，不符合司法程序一事，屏東地檢署主任檢察官陳怡利，並非一定先要收到判決書才能發監執行，只要判決確定後檢方即可啟動執行作業。

她說，因為這個案件是社會矚目案件，判決確定後就已啟動防逃機制限制出境，加上是選舉期間，共有8人必須24小時監控，警力人力不足，地檢署因此審著案件來執行；若受刑人不服可循法律管道提出救濟。

王志豐、潘裕隆、陳美瓊都已投入年底縣議員選舉，歸曉惠也投入三地門鄉長選舉，據了解，入監前4人都已經找到「託付人選」，將選票轉移。另外顏金成、潘政治、李冀香雖未投入選舉，但都已有家族人士投入年底議員或鄉長選舉。

(中時 )