搶食換季商機 台中日曜天地推出「名牌樣版衣／絕版品出清會」

搶食秋冬換季商機，台中日曜天地推「名牌樣版衣／絕版品出清會」。（圖／曾麗芳）

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台中日曜天地今日起推出「名牌樣版衣／絕版品出清會」，吸引民眾快手前來搶便宜。（圖／曾麗芳）

搶攻秋冬換季商機，日曜天地自今（2）日起至11/26舉辦一年一度「名牌樣版衣/絕版品出清會」促銷檔期活動，各式的樣衣有適合參加尾牙、晚宴的禮服款式，也有上班族時尚又都會的洋裝、約會休閒必備日系服飾等，提供不同客層高CP值的選擇，預估業績可較去年同檔期成長11%

這次號召全館超過4成以上的女裝加入出清檔期，包括有DOUCHANGLEE竇騰璜、HUANG SHU CHI黃淑琦兩大設計師品牌獨家銷售名師樣版衣，並蒐羅ICB、23區、Miss Sixty、自由區、SILVIAN HEACH、epanouir、La Feta、TOP-DO、Abito、DITA、JOAN、OLIVE des OLIVE、BENETTON、SISLEY、組曲、blender、IVYS、MOORIS 等21個女裝品牌，推出絕品樣版衣出清，超激省1折起。

其中，毛草外套原價48.8萬元，折扣後17.08萬元；拼接長禮服原價1.88萬元，折扣後3,760元；更推出超值日系樣衣最低290元就可以買到，預計將引發一場搶購絕品樣版衣熱潮。

(工商 )

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