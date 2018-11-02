雲林》李進勇陣營：張家事業台北上場跨足大陸　張麗善陣營：要不要先檢討蔡英文

李進勇陣營2日舉行「你所不知道的張家政治版圖」記者會，抨擊張家上場、投資台北、跨足大陸。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
張凱傑說明張家政商版圖巨大，呼籲張麗善說明。（周麗蘭攝）

雲林縣長選情白熱化，李進勇競選總部2日舉行「你所不知道的張家政商版圖」記者會，質疑張麗善嫌雲林又窮又髒、年輕人沒機會，但張家的事業版圖都在台北，擔任要職的兒子、助理、團隊成員都是年輕人，作為縣長候選人須經過道德檢視，張麗善自己必須有所釐清。

雲林縣府新聞處長張凱傑指出，根據經濟部公開資料可查出張家事業版圖大，台北內湖同一地址登記多家公司，資本額總計13.4億元，擔任要務的成員有張麗善的特助、國會助理等。

張凱傑說，張麗善嫌雲林又窮又髒，但從張家事業版圖看起來是開枝散葉，可謂「張家上場、投資台北、跨足中國」，這個矛盾應說明。

張凱傑抨擊張麗善一再說雲林年輕人無就業機會，但她的兒子、特助、助理都在事業體擔任要務，是否意味年輕人若要有機會必須擔任她團隊的重要關係人？

他說，作為雲林縣候選人，張麗善必須交代清楚為何雲林又老又髒，但資源都在自己身上，以及在選舉敏感時機為何要換負責人。

張麗善競選總部發言人周柏吟表示，合法投資、合法理財有何不可？李進勇陣營列舉的那些公司有任何非法之處嗎？此舉無疑是煽動社會仇商、反商的情緒。第二，李進勇陣營上次抹黑張麗善的兒子張席維結果被告，至今李進勇團隊為何不敢回應？其次，蔡英文家族事業這麼大都可以當總統，民進黨要不要先檢討黨主席兼總統的她？

張麗善陣營表示，李陣營此舉是抹黑，拉低選戰的格調，汙辱雲林選民的智商，身為執政四年的縣長，沒有任何政績，對雲林未來沒規劃，只好奧步頻出醜化對手，來轉移雲林人對他的不滿。

(中時 )

新北》徐自強案 侯友宜：徐自強… 國安監聽 蔡英文：不違法限制國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。