雲林》李進勇陣營：張家事業台北上場跨足大陸　張麗善陣營：要不要先檢討蔡英文

2018年11月02日 12:19 中時 周麗蘭

張凱傑說明張家政商版圖巨大，呼籲張麗善說明。（周麗蘭攝）

雲林縣長選情白熱化，李進勇競選總部2日舉行「你所不知道的張家政商版圖」記者會，質疑張麗善嫌雲林又窮又髒、年輕人沒機會，但張家的事業版圖都在台北，擔任要職的兒子、助理、團隊成員都是年輕人，作為縣長候選人須經過道德檢視，張麗善自己必須有所釐清。

雲林縣府新聞處長張凱傑指出，根據經濟部公開資料可查出張家事業版圖大，台北內湖同一地址登記多家公司，資本額總計13.4億元，擔任要務的成員有張麗善的特助、國會助理等。

張凱傑說，張麗善嫌雲林又窮又髒，但從張家事業版圖看起來是開枝散葉，可謂「張家上場、投資台北、跨足中國」，這個矛盾應說明。

張凱傑抨擊張麗善一再說雲林年輕人無就業機會，但她的兒子、特助、助理都在事業體擔任要務，是否意味年輕人若要有機會必須擔任她團隊的重要關係人？

他說，作為雲林縣候選人，張麗善必須交代清楚為何雲林又老又髒，但資源都在自己身上，以及在選舉敏感時機為何要換負責人。

張麗善競選總部發言人周柏吟表示，合法投資、合法理財有何不可？李進勇陣營列舉的那些公司有任何非法之處嗎？此舉無疑是煽動社會仇商、反商的情緒。第二，李進勇陣營上次抹黑張麗善的兒子張席維結果被告，至今李進勇團隊為何不敢回應？其次，蔡英文家族事業這麼大都可以當總統，民進黨要不要先檢討黨主席兼總統的她？

張麗善陣營表示，李陣營此舉是抹黑，拉低選戰的格調，汙辱雲林選民的智商，身為執政四年的縣長，沒有任何政績，對雲林未來沒規劃，只好奧步頻出醜化對手，來轉移雲林人對他的不滿。

(中時 )