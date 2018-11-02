國安監聽 蔡英文：不違法限制國民自由 我臉書就是例子

2018年11月02日 12:36 中時 曾薏蘋

日前媒體報導，國安局長彭勝竹在立法院答詢時證實，國安局會監控臉書等公開網路社群，引發爭議；蔡英文總統今在臉書表示，「我領導的政府，不會違法限制國民的自由」；「我的臉書就是最好的例子」。

總統說，至於因應境外勢力藉「不實訊息」介入我國內部事務、干擾國家民主法治有效運作等威脅，國安單位也需要採取必要的因應措施

府方人士表示，總統談話最主要的目的，在於特定媒體刻意以聳動標題誤導國安局在國會備詢談話，將國安局因應境外不實訊息的作為，指為政府在監控人民臉書。

總統特別透過臉書，以自己臉書每天都有各式各樣國內外甚至來自於中國翻牆網友的正反意見為例，表示台灣作為民主國家不僅不會限制國民的言論，更歡迎各種多元的意見。

總統強調，國家安全的核心工作，就是確保國民自由不受到侵犯。國安單位針對境外不實訊息可能對國家安全造成衝擊的各項因應，目前也是個民主國家安全部門的重要工作。

相關訊息，國安局也清楚說明，特定媒體的斷章取義式的刻意混淆，並不是負責任的做法。

總統今在臉書指出，「在我的臉書，每天都有各式各樣的公開留言。有鼓勵、有批評，也有對公共議題的自由討論。不論是我們的國民、世界各地的網友、或是翻牆過來的朋友，我都一樣歡迎。」因為這就是民主台灣的縮影。

總統說，民主、自由的生活風格，是台灣人民歷經辛苦，才爭取到的果實。人民投票選出總統、監督政府施政，都是憲法保障的基本權利。同樣地，在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控。每個人言責自負，國家已有法律規範。

總統指出，「我要強調，國家安全的核心目標，是要確保國民的權利。我領導的政府，不會違法限制國民的自由，過去諸如監聽國會的濫權作為，也不容許再發生。」

總統說，至於因應境外勢力藉「不實訊息」介入我國內部事務、干擾國家民主法治有效運作等威脅，國安單位也需要採取必要的因應措施。面對新時代的多元資訊傳播管道，世界各個民主國家的國安部門，也都正在做同樣的努力。

總統呼籲，「民主自由，就是台灣價值，我們會用盡全力來捍衛。」

媒體報導，日前彭在立法院答詢時證實，國安局會監控臉書等公開網路社群，偵蒐內容包括詆毀國家元首等影響國家安全的情資。他強調，只有針對公開社群網站進行偵蒐，行為可受公評。

國安局隨後更發出新聞稿，強調中共及境外敵對勢力主動介入，引導網路輿論發展方向，藉「不實訊息」汙衊元首，意圖影響總統三軍統帥職權，干擾國家機制運作，打擊政府威信，影響民心士氣，才將「詆毀國家元首」列為蒐報爭議訊息的面向。

(中時 )