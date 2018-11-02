《如懿》周迅將來台 18日台灣同框霍建華

周迅及霍建華18日在台合體。（衛視提供）

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周迅及霍建華劇中飾演夫妻。（衛視提供）
周迅及霍建華飆演技。（衛視提供）

《延禧攻略》演員群剛離台，清宮大劇《如懿傳》接棒，「皇后」周迅17日將出席金馬獎，18日則與乾隆皇帝霍建華一起出席《如懿傳》記者會。衛視今正式宣佈上檔日期，11月27日起，週一至週五在衛視中文台晚間8-10點首播，緯來戲劇台同日晚間10至12點接力，每晚4小時霸屏。

《如懿傳》無論是幕前或是幕後卡司陣容強大，延攬多位電影等級的超豪華演員咖加入，除了最受矚目、第一位拿下兩岸三地電影影后獎項的周迅（飾演如懿）之外，好萊塢奧斯卡終身評委鄔君梅（飾演甄環）、2座金馬影后陳沖（飾演烏拉那拉‧宜修皇后）、《霸王別姬》的張豐毅（飾演雍正）、第三代謀女郎董潔（飾演富察皇后）、零死角女神張鈞甯（飾演海蘭），加上近年躍升大陸第一小生霍建華（飾演乾隆），難怪周迅會說：「這是一部最極致清宮劇」。

這部根據小說改編、正宗《後宮甄嬛傳》續篇電視劇，劇情除了描述後宮嬪妃們為了爭寵奪位，產生妒忌而使盡心計暗算之外，整部戲劇更聚焦在如懿與弘曆二人之間的心境轉換；從兩小無猜相識相許，一路走過風雨突破難關，最後因乾隆一句話：「有我在，你放心」將最愛的如懿推向皇后寶座。

二人在愛深情濃、權位巔峰之際，劇情卻直轉急下，乾隆個性多疑猜忌、如懿對丈夫信任幻滅以致兩人漸行漸遠，青澀時期的那份純愛早已經隨著那盆枯梅死去。《如懿傳》不僅描述後宮紛擾謀略，更大篇幅在描述一段婚姻的浮沉，跳脫傳統宮廷劇的模式，觀眾看了才能如此揪心。

(中時 )

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