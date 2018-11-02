苗栗》網路散播不實傳聞 徐耀昌委律師澄清並提告

2018年11月02日 13:07 中時 陳慶居 、巫靜婷 、巫靜婷

徐耀昌競選總部委兩律師偕同發言人，提出清澄並指網路散布的就是假新聞。（陳慶居攝）

律師陳鴻謀提示LINE群組的假傳票，隨後並按鈴控告楊姓鄉代候選人涉嫌違反選罷法。（陳慶居攝）

律師洪堯欽指網路謠言是蓄意影響徐耀昌選情，明顯是惡質選舉手法。（巫靜婷攝）

徐定禎陣營發言人李京勳，則針對徐耀昌陣營的動作主動發表回應。（巫靜婷攝）

近日有臉書社群和LINE群組，散布苗栗縣長候選人徐耀昌「11月22日要上法院，二審判有罪就停職下台」耳語，徐耀昌2日怒斥「張冠李戴、真的可惡到極點！」隨後並由兩位律師提出澄清，指傳票收受人並非徐本人，且全案尚在準備程序短時間內不可能宣判，駁斥耳語就是假新聞，將評估後採取以訟遏謗法律途徑。

在臉書通霄人（讚）出來臉書，貼出「拖了5年多，終於有點進度了…」，有綠營基層公職候選人也在LINE群組，散布徐耀昌棄土案官司即將於22日宣判等訊息。徐陣營認有意人士蓄意以不實傳聞誤導選民，意圖使徐不當選，2日由選任律師洪堯欽、陳鴻謀在總部提出澄清。

律師洪堯欽、陳鴻謀偕同競選總部發言人李乙廷表示，網路流傳的開庭傳票，收受者並非徐耀昌，而是徐被判無罪的部分，且棄土案尚在準備程序庭階段，已將足以證明徐耀昌無罪的相關證據，送交法院審理中，兩人更以律師資格鄭重表示，保證此案不會在11月22日選前宣判，另外依無罪推定，徐耀昌是無罪的，惡意轉傳或分享，意圖影響選舉恐已觸法。

兩律師指出，棄土案目前尚在準備程序庭階段，連辯論庭都還沒開始，何來宣判之說。洪堯欽以執業30多年律師資格保證，絕對不會在選前宣判；陳鴻謀則強調，整個棄土案，徐耀昌沒有犯意也沒有對價關係，更沒有任何廢土砂石進入縣內，事證已交法院，對二審判決無罪深具信心。

李乙廷表示，第一時間已掌握群組貼文者為楊姓鄉代候選人，不要淪為有心人士的打手，此案另涉及妨害名譽及違反選罷法中意圖使人不當選，總部蒐集資料後，逕往苗檢按鈴控告楊姓候選人。

徐定禎總部發言人李京勳則主動回應，指傳票為真，雖非傳徐耀昌，但身為同案被告又自認無罪，應該很希望判決能趕快出爐，怎又會放任二審拖5年之久？

(中時 )