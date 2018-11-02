獨家》送花瓶遭控賄選 議員王明麗才剛遞補就被檢調約談

2018年11月02日 12:21 中時 陳俊雄 、 蔡依珍

(14:05更新，數位里長訊問結束離開市調處)檢調日前接獲國民黨籍新北市議員王明麗遭控以贈送花瓶、背心給三峽地區里長的賄選情資，2日上午前往三峽搜索王明麗及里長辦公室，並將王及10餘位收禮的里長帶回桃園市調處訊問，目前已有數位里長訊問結束離開市調處。

新北地檢署獲報指出，日前才剛遞補市議員的王明麗，涉嫌贈送三峽區里長一個裝有花瓶、背心等物品的紙袋，由於價值疑已超過30元賄選標準，新北地檢署上午指揮桃園市調處幹員搜索王明麗三峽服務處及許多里長住處，並將王及這里長們帶回訊問。

三峽區某里長表示，王明麗日前確曾贈送所有三峽區里長一個紙袋，由於當時是家人代收，他只知道裡頭好像有衣服背心，但因沒有拆封來看，並不清楚裡頭究竟還有哪些東西。

這名里長表示，原本就想退還這個紙袋，但因公忙碌一直找不出時間，沒想到事隔不久就被檢調找去協助調查。

該名里長證實，今天幾乎所有三峽區的里長都被請去接受檢調詢問，但應該都是以「證人」身分就訊。上午檢調人員到來時，他就主動把這個紙袋交出，簡單詢問後就離開桃園市調處，並不知道後續狀況。

據了解，王明麗遭控送花瓶及兩件背心給里長等人，已經超過選罷法規定的30元上限，因此遭到檢舉而遭調查，目前仍在桃園市調處訊問中。

(中時 )