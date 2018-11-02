網瘋傳台中花博美圖遭打臉：假消息山寨照

古董敞篷車以草皮、草花佈置，花卉造景相當精緻，卻遭民眾踢爆是「歐洲花博」。（王文吉翻攝）

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通訊軟體群組近日瘋傳台中花博「山寨」照片，吸引民眾搶鮮看。（王文吉翻攝）
通訊軟體群組近日瘋傳台中花博「山寨」照片，吸引民眾搶鮮看。（王文吉翻攝）
眼尖民眾發現，心型拱門的背景有高樓大廈及施工中的吊臂，與后里、外埔的鄉間實景不符。（王文吉翻攝）
七彩花卉交織出絢麗花毯，精緻地景令人讚嘆，不過台中花博發言人澄清「這是他國照片」。（王文吉翻攝）

2018台中世界花博開幕在即，通訊軟體群組近日流傳「2018台中花博搶先看」照片，精緻裝置藝術造景及繽紛多彩的花卉地景，吸引民眾一睹為快，許多群友紛紛回應驚嘆「好漂亮」、「很期待」。不過卻有花博志工打臉表示，三大園區從沒看過這些造景，直斥是假消息。

許多民眾加入的通訊軟體群組，近日瘋傳「2018台中花博搶先看」照片，照片中天空蔚藍，心型拱門綻放粉色花朵，古董敞篷車以草皮、草花佈置，還有整架飛機覆滿白色草花，從高空俯瞰好不壯觀，連米老鼠也穿上繽紛的花卉裝 ，七彩花卉交織出絢麗花毯地景。

群組成員紛紛回應「好漂亮」、「很期待」、「以身為台中人為榮」等，甚至將照片轉傳到其他群組分享。不過卻有眼尖群友發現，照片背景不只有高樓大廈，還有施工中的吊臂，后里、外埔花博園區根本不可能出現，直斥是山寨照片。也有人打臉表示，這是歐洲花博。花博志工打臉說，三大園區從沒看過這些造景，直斥是假消息。

對此，花博發言人陳文信表示，之前台中花毯節時，也有網傳花毯節假照片，經查也是杜拜「奇蹟花園」等景點，懷疑是遭到有心人士刻意散布、企圖混淆大眾視聽。台中花博以綠色、生產、生態為主題，不只有五彩繽紛的花朵，還保留大片森林，尊重生態價值，植栽豐富。

陳文信強調，花博各園區已做好準備，明天就要正式開幕，歡迎大家踴躍參觀，欣賞真正的台中花博美景。如想搶先欣賞，「2018臺中世界花卉博覽會」官方網站與粉專，還有「taichungflora」IG都能看到真實的照片。

(中時 )

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