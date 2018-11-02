高雄》林濁水談高雄選情 朱學恒暴怒：別再講歷史會敗選!

2018年11月02日 12:27 中時電子報 邱文秀

朱學恒暴怒打斷林濁水談話。(Youtube截圖)

前民進黨立委林濁水上節目大談高雄選情，批韓國瑜政見空洞是民粹領袖，講得落落長不知所云。主持人跟來賓都忍不住打臉他的說法，宅神朱學恒更罕見的暴怒打斷林濁水「人家都在講未來，你還在看歷史，你這樣怎麼打得贏啊?過去歷史已經過去了，你不要這樣子講，會敗選!」

前民進黨立委林濁水昨日在政論節目上談台北市長柯文哲和韓國瑜是民粹風潮下的突出領袖，並稱讚美國總統川普把美國經濟救起來的，可見不是草包，反觀韓國瑜說要救救台灣、救高雄至少要有一個具體政策出來。

主持人陳凝觀說，他最吸引人的話是高雄發大財。林濁水回，韓國瑜認為高雄沒有發大財，他來帶大家發大財，難道貨出不去，人進不來，是事實嗎?

財經專家姚惠珍打臉林濁水，如果美國是製造大國，川普為什麼要喊製造業回流，美國是科技研發大國，絕對不是製造大國，所有高科技產品都是在大陸生產，我們知道中國製造業崛起，導致台灣製造業外流，排名下降。

姚惠珍說，可是你反過來講美國是強國，美國貨櫃港怎樣，一項歸一項，那台灣有臉書媽?有Google嗎?我們就是什麼都沒有。台灣科技業沒有，現在連傳統產業也沒有，大家才生氣嘛!我今天本來是要講韓國瑜很多話是不對的，可是聽到林濁水一講，就忍不住覺得這就是為什麼年輕世代沒有辦法投給民進黨的原因!

林濁水打斷:「民進黨沒有這麼淺啦!」姚惠珍:「已經給民進黨二十年了，為什麼不給韓國瑜試試看，很多人都是這個想法，不是覺得韓國瑜有多好，其實就是這樣而以!」

陳凝觀說，川普讓製造業回美國，全世界都知道川普是右派精英份子，民進黨長期以來是反商形象。過去結合社運團體、環保團體在選舉跟政治操作是奪權非常有力的利器，然而真正執政之後，這個反商標籤很難撕下。

陳凝觀說，「以至於高雄市政府今天招商辦天只講得出一個華邦電」，你講出第二個、第三個給我聽聽。光全台灣上市櫃公司、電子業上千家，你講幾家給我聽聽，你就只講得出一個華邦電，「那表示你很遜」，如果你路竹根橋頭科學園區還有一大堆空地，結果台灣一大堆企業界找不到工業地，而你竟然只招的到一個華邦電的招商跟投資案，那表示你沒有善用你其他的，跟沒有認真招商。

陳凝觀問，更本質的問題是，請問認真招商，對當市長有什麼好處?我陳凝觀，我是節目主持人 我認真拼收視率有好處，收視率代表我的績效，可是當市長要的是選票跟連任，招商來他不一定連任，這裡頭事實上有很多制度的矛盾，跟最後績效的檢驗。

姚惠珍:對!而且過去民進黨高舉環保大旗，經濟上是忽略掉的。陳凝觀:「所以我覺得高雄要檢討，為什麼台積電敢去中科，為什麼敢去南科，請問台積電為什麼不敢押高雄路竹」，張忠謀是白癡嗎?是笨蛋嗎?張忠謀不愛台灣嗎? 張忠謀不挺民進黨嗎? 那為什麼張忠謀獨缺了高雄?我覺得民進黨要反省這件事啊!

陳凝觀說，民進黨固然可以攻擊韓國瑜的發大財是一個空話，全台灣2300萬人每個人都想發大財。民進黨真的在產業政策，真的在招商這件事情上，對得起高雄的勞工，或者高雄的年輕人嗎?

林濁水反駁，既然主題是韓國瑜 ，惠珍講美國製造不是大國，好吧!日本至少是吧?德國至少是吧 ?美國再爛，對不起，波音只有美國做得出來吧，他的工業產值在五年前仍舊領先中國。

朱學恒聽不下去大聲打斷「人家都在講未來，你還在看歷史，你這樣怎麼打得贏啊?就只會講歷史，講到歷史，人家覺得過去怎麼樣呢?未來台灣要怎麼走你告訴我，我們又不能批評民進黨，然後你告訴我過去的歷史，過去歷史已經過去了，你不要這樣子講，會敗選!」

(中時電子報)