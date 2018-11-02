日商坦承普悠瑪設計疏失 綠委批：當年驗收怎麼過的？

2018年11月02日 12:51 中時 鄭舲

日本朝日新聞昨報導，製造普悠瑪號的日本車輛製造公司表示，普悠瑪號列車設計有疏失，所以ATP關閉時沒有自動傳輸訊息。出身花東的綠委劉櫂豪、蕭美琴今舉行記者會，質疑當時普悠瑪的採購案有無納入ATP自動回報系統？若標案有，又為何能通過驗收？要求行政機關及司法機關儘速調查釐清，給國人一個交代。

劉櫂豪指出，製造普悠瑪列車的廠商坦承設計有疏失，沒有自動回報系統，因此當ATP被關閉時，訊息無法回傳行控中心。劉櫂豪質疑，2013年是如何驗收這19輛普悠瑪的？為何能如期驗收通過？行政院組成的調查團體及司法機關應立即保全證據，進行公正調查。

劉櫂豪也說，現在還有17輛普悠瑪列車在行駛，因此要求鐵路局、交通部針對日商坦誠的疏失進行全面檢驗，讓所有行駛中的列車不會因為這項功能的缺失產生重大影響。另外，行政院調查單位現在也應更積極，主動與日商進行討論，了解事件來龍去脈，以及可能產生的負面影響，不要只是看到朝日新聞報導做反應。

蕭美琴表示，普悠瑪悲劇發生已經超過十天，現在對事件的檢討都是片段訊息，希望調查報告一定要徹底。蕭美琴說，朝日新聞昨揭露日商承認ATP自動回報系統沒有納入普悠瑪設計，當時發包、採購、驗車等程序是否有瑕疵？

她提及，當時的標案，是否有要求普悠瑪必須具備ATP自動回報系統？如果標案規格沒有這項，是否有降低安全規格疑慮？尤其在那之前採購的太魯閣號就有這個系統，普悠瑪的安全係數、安全規格有無任何妥協？而若標案有要求納入自動回報系統，車子交過來發現沒有，為何可以通過驗收而沒有積極改善？

蕭美琴表示，除了採購是否有疏失的疑點，很多花東居民每天都必須搭火車往返通勤，如果普悠瑪設計有瑕疵，希望能立即改善，如果沒有瑕疵，也必須講清楚，讓居民、遊客搭火車沒有恐懼感，安心往返花東地區。

(中時 )