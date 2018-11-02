會見美國國會議員訪華團 李克強：對話協商解決貿易分歧對兩國都有利

2018年11月02日 12:29 中時 楊家鑫

大陸國家主席習近平與美國總統川普日前通話，為中美貿易戰降溫。與此同時，大陸總理李克強1日下午也在北京接見了美國聯邦參議員亞歷山大率領的美國參、眾兩院訪華代表團。李克強強調，健康穩定發展的中美關係符合兩國人民的根本利益。經貿的問題應通過平等對話協商妥善管控和解決分歧，這對兩國、對世界都有利。

大陸新華社報導指出，李克強1日下午在北京會見美國聯邦參議員亞歷山大率領的美國參、眾兩院訪華代表團。李克強表示，事實證明，健康穩定發展的中美關係符合兩國人民的根本利益。雙方應當按照兩國元首多次會晤達成的重要共識，共同努力推動中美關係沿著正確軌道發展。

李克強並強調，中美分別是最大發展中國家和最大發達國家，兩國經濟處於不同發展階段，互補性很強，兩國人民都從合作中切實受益。當然，經貿合作也會出現這樣那樣的問題。雙方應當相互尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，通過平等對話協商妥善管控和解決分歧，這對兩國、對世界都有利。

報導稱，美方議員表示，美中存在競爭，但彼此不是對手，共同利益遠大於分歧，雙方加強合作可以實現共同繁榮。對經貿領域存在的問題，雙方應通過公平、平等協商解決，打貿易戰不是解決問題的辦法。美議員願為促進美中關係、增進兩國瞭解與合作發揮建設性作用。

(中時 )