文件曝光！日商承認普悠瑪設計失誤 但檢測責任在台鐵

圖為台鐵普悠瑪6432次列車上月21日發生嚴重事故，車頭嚴重損毀。（中時資料照片）

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中時電子報
/綜合報導
日方對台鐵說明的文件指出，雖普悠瑪設計有疏失，但檢測應由台鐵進行。(擷圖自台灣鐵道暨國土規畫學會臉書)

普悠瑪列車設計有問題！日本車輛製造公司昨(1)日開記者會表示，為台鐵設計的普悠瑪列車設計有失誤，無法將ATP被關閉的訊息自動回傳行控中心，雖然公開承認此失誤，但他們行文台鐵說明有關ATP回傳功能的文件也透露，驗收後的檢測及運用情形，日方無法掌握，檢測責任應由台鐵承擔。

普悠瑪翻覆造成18死190傷重大意外，行政院調查小組正檢視人車路等相關問題，以釐清肇事原因。朝日新聞昨揭露承攬台鐵普悠瑪的日本廠商承認設計有失誤，且在內部未確認的情況下，完成車輛製造並出貨給台鐵。

針對此項失誤，日方對台鐵說明的文件今(2)日遭曝光。一位黃姓網友在台灣鐵道暨國土規畫學會臉書上分享此文件內容。

該文件指出，有關ATP隔離開關的遠端監視功及用配線，未與行車調度無線電話系統用端子台連接一事，該公司推測是設計人員確認不足所造成，而後車輛在配線未接的情況下出貨，交由台鐵驗收。

日本車輛製造公司強調，搭載於車輛上的ATP本身功能沒問題，對於安全性也沒影響。不過，有關配線是否正確檢測的問題，日方將責任歸於台鐵。

日方表示，由於無權使用地上設備及行控中心，因此無法進行相關檢測。就日方的認知，應是台鐵驗收後自行檢測，對於該檢測及檢測後運用的實際狀況，他們無去掌握。

其實普悠瑪列車設計出現疏失，日方在認錯之餘，也表示只要台鐵通知，將對輸台的所有普悠瑪列車進行補救措施。日方明快認錯，其實也擔心此疏失損及公司形象，會對新幹線列車輸出美國造成影響。台灣網友大多批評台鐵死不認錯，似乎想找日本人墊背。

網友紛紛留言，「台鐵當初是誰訂普悠瑪的規範？誰進行驗收的？」、「別牽拖轉移焦點，該死的台鐵」、「到底台鐵什麼時候要認錯，都推給司機廠商。」、「車都開多久了，還要推？」、「哈哈哈哈，救援投手上場囉！」、「推給日本製造商就脫身了？」。

(中時電子報)

台灣鐵道暨國土規劃學會臉書
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