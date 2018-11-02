《環時》社評：歡迎澳緩和對陸關係 但莫期待太高

2018年11月02日 13:00 中時 李文輝

澳洲總理莫瑞森8月上任後，1日在第一次重要外交政策演講中表達了對大陸的緩和態度。大陸《環球時報》今發表社評指出，對大陸來說，莫瑞森繼續緩和對陸關係值得歡迎，北京的回應應當是積極的。與此同時，要對澳洲更看重自己是美國盟友這一點，保持清醒認識，不必對今後的陸澳關係抱太高期待。

《環時》社評指出，莫瑞森擔任財長期間，對禁止大陸華為公司參與澳洲5G網路建設起了關鍵作用。在前任騰博爾執政最後日子裡，澳洲政府開始回檔糟糕的澳陸關係，與騰博爾同黨的莫里森延續這種回檔。之前與大陸激進對抗顯然招致澳洲工商界強烈不滿，並危及執政聯盟選情。

社評酸稱，英國衰落後，美國成為澳洲「宗主國」一般的政治及安全皈依。「中國崛起」和成為澳第一大交易夥伴都是時間不長的事，影響了澳洲生存之道，但遠未改變澳的地緣政治思維。在經濟上對大陸依賴越來越重時，澳政治菁英感受非常複雜，對大陸態度也很不穩定。

社評強調，大陸不能也做不到逼澳洲放鬆與美國的同盟關係，但有權利要求它不因為是美國的盟友，就做損害大陸利益的事情。尤其不能做配合美國打壓大陸的急先鋒，發展澳美關係不應以犧牲陸澳關係做投名狀。

社評認為，澳將陸企對澳投資政治化、安全化，比如禁止華為參與該國5G網路建設，以及之前所謂防範「中國滲透」的一系列表現，就屬於大陸不能接受的行為。有些表現比美國還激進，完全不是對第一大交易夥伴和從未與過節大國的應有態度。

騰博爾時期，他和政府高官不斷對大陸惡語相加，傲慢、失禮程度令人難以置信。社評主張，大陸政府在積極回應莫瑞森緩和姿態同時，互動節奏不妨慢一點，保持聽其言觀其行的從容，讓明年5月澳大選前的這段時間，成為陸澳關係復原傷口的過渡期。

從長遠看，澳洲恐怕是比日本還難以爭取的美國鐵桿盟友，大陸無需把陸澳關係定位過高。防止陸澳重現上一輪摩擦比烘托有可能曇花一現的熱情友好更加重要。

(中時 )