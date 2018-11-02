千年巨木慘遭山老鼠開膛破肚 主嫌嗆：又不是殺人放火！

2018年11月02日 12:57 中時 盧金足

山老鼠集團以後背方式林木方式，偷背下山。（盧金足翻攝）

太可惡了！以27歲鄭姓男子為首的山老鼠盜採集團，從今年年初遍及南投縣竹山鎮、信義鄉、名間鄉、鹿谷鄉、仁愛鄉、雲林縣斗六市、斗南鎮、台中市太平區、霧峰區等處盜伐林木，樹齡從600到1000年，慘遭開膛破肚，警方一舉破獲台灣一級管制木「台灣扁柏」，現場查捕過程並有多名盜伐集團外勞、台籍犯嫌跳入山溝逃逸，22名外勞盜伐集團被警方一舉成擒，調查其不法獲利高達1500多萬元，警訊後全案訊後依涉嫌森林法、毒品及竊盜等罪移請台中地檢署偵辦。

多棵千年巨木慘遭山老鼠集團無情砍伐、開膛破肚。（盧金足翻攝）

刑事警察局偵查第六大隊第二隊隊長徐名谷表示，林務局東勢林區管理處今年初，在大甲溪事業區進行山地林木清查時，發現多棵千年巨木慘遭山老鼠集團無情砍伐、開膛破肚，現場神木樹齡介於600年到1000年之間，經台中市政府警察局和平分局加強山區車輛攔檢，6月中旬在和平區台8線攔檢查獲越南籍逃逸外勞。

千年林木重達近百公斤，連抬起來都很吃力。（盧金足攝）

警方表示，鄭姓主嫌落網後，還厚顏無恥的說「只是砍伐樹木，又不是殺人放火」，讓警方大搖其頭，因珍貴林木做成的藝品，香氣、形狀奇特，都是國人喜好的收藏品，不惜出高價進行收購，助長山老鼠集團甘願冒險從事盜伐之犯行。

鄭姓主嫌於山區附近租用套房、民宿，藉此收留多名逃逸外勞為其盜伐林木，為賺取不法利益。（盧金足攝）

警方調查該案為一有計畫性、組織性之盜伐集團，成員包括逃逸外勞及台籍犯嫌，且該集團盜伐地區遍及台中、新竹等高山地區，指揮型警偵查第六大隊第二隊，台中市政府警察局和平分局共組專案小組偵辦。

多棵千年巨木慘遭山老鼠集團無情砍伐、開膛破肚。（盧金足翻攝）

中部打擊犯罪中心強調，經實施現地跟監、蒐證，確認該集團盜伐、收贓犯罪事證後，1日動員84警力執行搜索、拘提，計查獲鄭姓主嫌等22人到案，其中15名為台籍、7名越南籍，查扣台灣扁柏等一級管制木一批，重量827.5公斤、安非他命毒品含袋重10.22公克、土造長槍1枝、槍枝紅外線瞄準器、盜伐林木用背包、電鋸、頭燈等工具一批，查扣犯罪車輛5部。

警方追查發現，鄭姓主嫌於山區附近租用套房、民宿，藉此收留多名逃逸外勞為其盜伐林木，為賺取不法利益，特別指揮這些逃逸外勞進入台灣中部深山地區，盜伐千年左右珍貴、高價值巨木，根據林務局東勢林區管理處估算盜伐面積、木材價值，該集團不法所得獲利高達1500多萬元。全案訊後依涉嫌森林法、毒品及竊盜等罪移請台中地方檢察署偵辦。

(中時 )