鍾承翰、陳怡嘉撞臉？劇組爆料：他們根本是親兄妹！

2018年11月02日 12:35 中時電子報 綜合報導

《最佳利益》菜鳥實習律師因拍戲感情超好整個劇組超級歡樂 （左1）黃浩詠、（左二）楊銘威、（中）鍾承翰 、（右二）程予希、（右一）陳怡嘉。（圖片提供：群之噰、有意思國際傳媒）

《最佳利益》製作人陳慧玲贈零食大背包伺候。（圖片提供：群之噰、有意思國際傳媒）

《最佳利益》鍾承翰、導演林立書、楊銘威堪稱為片場的「奶爸三人行」。（圖片提供：群之噰、有意思國際傳媒）

台灣首部律政職人劇《最佳利益》，開拍100多天，劇中扮演菜鳥實習律師的鍾承翰、陳怡嘉、程予希、楊銘威、黃浩詠等人，日前相繼殺青。鍾承翰與導演林立書在《最佳利益》拍出好默契，兩人常常用「眼神」溝通演出的細節，導演有時跟鍾承翰說：「等等你再多給我一些.....」旁邊的人都還在一頭霧水，鍾承翰秒懂。因為兩人除了默契好也拍出好感情。飾演菜鳥律師「雷子倩」的陳怡嘉，與鍾承翰也有不少的對戲。每每兩人一同框，大家就開始笑稱「這根本就是兄妹檔」。

導演常開玩笑說是不是該回家問問媽媽有失散多年的手足？而事實上，陳怡嘉會主動的幫鍾承翰整理衣服，兩人私下相處也真的像是親兄妹一般。同樣是菜鳥律師的程予希表示，開拍時「背法條」常讓她卡關與緊張，一想到就要殺青了，很捨不得自己的角色「何佳佳」。

鍾承翰在殺青這天，獲得製作人陳慧玲為他特別訂製的「零食大背包」作為殺青禮物，仔細一看是用無數個零食袋編織而成，因為他吃不胖的體質令劇組上下無不稱羨，也希望他多吃一點才有力氣照顧兒子，鍾承翰笑說：「這真是一個超級貼心的劇組。」

《最佳利益》為台灣首部結合刑案、推理、懸疑的新型態「律政職人劇」，開拍100多天菜鳥實習律師日前殺青，倒數幾日的離情不捨意味濃。鍾承翰殺青當日，製作人陳慧玲拿出「零食大背包」送給鍾承翰說：「在劇中鍾承翰飾演的陳博昀常常背著黑色的包包到處奔走，殺青同時我請劇組準備了一個「零食大背包」給他，一方面是他終於可以卸下重擔不用再被艱困的法條，另一方面其實我是代表演員跟劇組提出抗議。」

因為在劇組中許多演員都會因為上鏡頭前演出要保持好的體態，唯獨鍾承翰在劇組從來不忌口，天生就永遠「吃不胖」的體質，讓製作人與演員們超級嫉妒。鍾承翰笑著收下這份「零食大背包」，並已經開始跟導演林立書、製作人陳慧玲預約下一部戲。

鍾承翰表示：「這是一個超級貼心的劇組，還記得有一場情緒非常重的戲，那天一到片場，平時歡樂的劇組變得非常安靜，每一個人輕聲細語，一時我也沒有想很多，一直到那場戲拍完之後，劇組的工作人員對著我說『我終於可以跟你說話了』。」回憶起這場戲，當時導演喊卡之後，一度情緒崩潰到極點，蹲地哭到不行，連劇組的人也被他的情緒感染躲起來偷偷拭淚。

《最佳利益》拍攝期間，鍾承翰常常因為思念兒子「翰寶」，偷偷地拿起手機看著「翰寶」萌影片來解相思之苦，同為菜鳥律師的楊銘威也常常拿起手機分享兒子「Sunny」的影片，兩位爸爸加上導演林立書，三人聚再一起就會大聊「爸爸經」，三位奶爸還會互相炫子，有次，「翰寶」來片場探班，正在等戲的鍾承翰在休息室幫「翰寶」換尿布，話題就圍繞在「如何換尿布？」、「哪個尿布好用？」，因此被劇組笑稱為「奶爸三人行」，三人都是帥氣又暖心的好奶爸。

華視、中天《最佳利益》由群之噰傳播有限公司與黑劍製作公司共同製作，由金鐘推手陳慧玲製作，林立書導演，天心、鍾承翰領銜主演，並力邀多位實力派演員、歌手及主持人客串演出個案主角。劇情講述一群懷抱公平正義的菜鳥律師，在五個月的實習期間所歷經的血戰實錄，故事以法律個案的方式推進，藉由案件的鋪排與相扣，演繹出律師們的工作樣貌與出庭風采，也透過一群菜鳥律師的相互較勁，呈現出律師事務所的冷暖遭遇。2019年正式播出敬請期待。

(中時電子報)