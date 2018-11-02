臉書監控詆毀總統 國民黨：「蔡英文」變「佛地魔」般禁語？

2018年11月02日 12:47 旺報 潘維庭 、中時 陳信瀚 、中時 陳信瀚

國民黨立院國民黨團立委曾銘宗（右起）、江啟臣、吳志揚2日舉行記者會舉行者會，指出高達1萬6千件軍公教年金改革訴願案，日前全數遭行政院訴願委員會駁回，痛批蔡英文政府鴨霸的行政作為，是個完全沒有同理心、沒有溫度的政權，呼籲行政法院為訴願團體聲請釋憲，大法官也應扮演積極角色解決爭議。（陳信翰攝）

國安局坦承目前正全面監控社群網路，其中並把詆毀蔡總統的言論當成是首要搜集對話，國民黨發言人洪孟楷2日表示，做此動作並無任何法源依據，僅憑「國家安全問題」就無限上綱要監控全台灣人民網路使用，根本是民主大退步、想營造整體社會的網路寒蟬效應，洪孟楷也批評，「之前用行政機關來箝制在野黨還不夠？還要用政府力量來箝制全台民眾嗎？」

洪孟楷指出，首先，國安局無法定義何謂詆毀蔡英文。拿過去蔡總統「髮夾彎」不斷算不算詆毀？張貼過去蔡總統講的幹話算不算詆毀？臉書上自拍玩「幹話撲克牌」算不算詆毀？因為無法定義，所以合理懷疑國安局需要全面監視，得到資料後才能進一步分析。

他表示，換句話說，「蔡英文」這三個字在網路世界上已經變成向佛地魔一樣的禁語，任何人都說不得，如果說到是否就會被國安局監視、掌控、列名單控管？根本威權復辟。

再者，洪孟楷指出，沒有任何法源讓國安局能做此事，民進黨如果真的贊同這樣行為，請立法院超過三分之二多數的綠委提案修法，讓民眾及國際社會上看看號稱民主自由的台灣，將會提出多荒唐的法案。而現在無限上綱到國家安全，根本就是營造「老大哥正看著你」，這比違法監聽等情節還要嚴重。

最後，洪孟楷稱，蔡英文是民選總統，就該接受人民的檢視和討論，難道做不對、做不好人民不能批評嗎？國安局刻意監控批評蔡英文的言論，卻又說不會侵犯言論自由，這樣多此一舉的行為，是虛應故事還是拍馬屁？請國安局回歸業務，不要政治思維。

(旺報 )