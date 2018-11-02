罕見由最高領導人主持民企座談會 陸媒：再次給民企安心

2018年11月02日 12:53 中時 楊家鑫

大陸國家主席習近平1日在北京主持召開民營企業座談會，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論稱，習近平主持召開民營企業座談會，這在18大以來是首次。由黨和國家最高領導人出面主持召開，非常罕見。習近平在會上還暱稱民營企業和民營企業家是「我們自己人」，並強調所有民企「完全可以吃下定心丸，安心謀發展！」這已是習近平近1個多月來第4次喊話支持民營經濟。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」2日評論指出，座談會選了10位企業家發言，個個大有來頭，涉及電腦、機械、醫藥、人工智慧、資訊安全、大數據等多個領域，有不少高新科技企業，代表了大陸企業轉型升級的未來。

評論稱，習近平直接點名前段時間的「民營經濟離場論」、「新公私合營論」，以及把加強企業黨建和工會工作看作是控制民營經濟等錯誤言論，並強調，「任何否定、懷疑、動搖我國基本經濟制度的言行都不符合黨和國家方針政策，都不要聽、不要信！所有民營企業和民營企業家完全可以吃下定心丸，安心謀發展！」

習近平也坦承，近年來，出台的支持民營經濟發展的政策措施很多，但不少落實不好、效果不彰，政策間也互相打架，讓企業無所適從。未來將推出六大措施，包括減輕企業稅費負擔、解決民營企業融資難融資貴問題、營造公平競爭環境、完善政策執行方式、構建親清新型政商關係，以及保護企業家人身和財產安全。

評論認為，這是為了在經濟下行壓力加大情況下，讓民營企業家真正能卸下思想包袱，輕裝前進。

據悉，這已經是近一個多月來，習近平第4度喊話支持民營經濟。第1次是9月27日在遼寧、第2次是10月20日回信給受表彰的民營企業家、第3次則是10月24日在廣東考察民營經濟和中小企業時。

(中時 )