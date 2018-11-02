台中》批林佳龍濫用行政資源 盧秀燕談辭立委：我在重新思考

2018年11月02日 12:42 中時 楊佳穎

國民黨雲林縣長候選人張麗善2日上午大動作宣布辭去不分區立委職務，全力拚選戰；而同樣身兼立委職務的國民黨台中市長候選人盧秀燕面對媒體詢問，表示「本來有在思考這問題」，但看到民進黨政府利用中選會進行打壓，又台中市長林佳龍持續壓迫公務員、濫用行政資源變相請客送禮，「我就覺得這事情要重新思考」。

選舉倒數22天，張麗善召開記者會，宣布即日起辭去立委職務，積極專心投入11月24日的雲林縣長選戰，也讓支持者知道自己有決心與他們站在一起，盼雲林未來發展更好，「我辭去職務應該是非常正確的，就是表示我的決心，好好回去打贏勝戰，這也是對雲林鄉親最大的交代。」

同一時間，盧秀燕正出席「反空汙、反核食、反深澳電廠公投說明及CF首播」記者會，面對媒體詢問辭去立委一事，她指出，自己本來有在思考這問題，但看到民進黨政府利用中選會打壓公投案，以及林佳龍流出的簡訊要求公務員犧牲工作幫他拉票，甚至濫用行政資源疑似在梨山賄選請客，因此思考為何要縱容民進黨現任市長帶職濫用行政資源自我造勢，「所以我最近在重新思考。」

另外，談到「韓國瑜效應」是否對台中選情有幫助？盧秀燕則說「我要特別講，還好有韓國瑜」，大家都知道國民黨現在在野，又沒有什麼資源，本來還有點擔心選舉造勢廣告費都不夠要怎麼辦，「還好送上一個免費的超級助選員」。

她接著說，以自己來講，最近的民調穩定大幅領先、拉開超過誤差範圍，其他各縣市像台北市長候選人丁守中也已打成平手，連韓國瑜自己都會翻盤，所以「天公疼好人」，在野備受打壓、又沒有糧草，所以送了國民黨一個超級助選員，「要感謝韓國瑜、還好有韓國瑜，讓我們有能見度、曝光度，也讓台灣民眾了解這場選舉的意義。」

(中時 )