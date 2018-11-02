高雄》高市總工會理事長駁倒戈？韓國瑜團隊揪對賭吞曲棍球

2018年11月02日 12:50 中時 林宏聰

國民黨高市黨部發言人侯亞寧（左一）秀出LINE對話，證實林明章有主動邀約，他並拿出一盤曲棍球呼籲林明章出來對質，「如果我說謊，吞1盤跟你賭吞1顆！」（林宏聰攝）

國民黨黨部發言人侯亞寧秀出LINE對話截圖，證實林明章事前有主動聯繫邀約。（林宏聰翻攝）

力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁的高雄市總工會理事長林明章傳出倒戈，他2日發出聲明，直斥韓國瑜不請自來餐會，「進行惡質選舉操作」，並親自出面澄清他從未邀韓國瑜到場；不過，國民黨高市黨部也被惹毛，黨部發言人侯亞寧秀出LINE對話截圖，證實林明章事前有主動聯繫邀約，他並拿出一盤曲棍球呼籲林明章出來對質，「如果我說謊，吞1盤跟你賭吞1顆！」

林明章1日晚間舉行感恩餐會，邀請總工會轄下各社團理事長支持，有趣的是，國民黨高雄市長候選人韓國瑜竟到場致詞，並由副理事長蔡維碧發言力挺，由於林明章先前才公開支持陳其邁，引發外界質疑他是否陣前倒戈。

林明章2日趕緊透過陳其邁團隊發言人趙天麟發出聲明稿，怒斥「韓國瑜先生未獲邀請即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒」，上午他更親自出面受訪滅火，明確重申支持陳其邁參選高雄市長。

外傳林明章立場動搖，且陳其邁3日即將舉辦的勞工大動員活動邀請函並未列上他的名字，他表示，沒列名字是因為邀請函漏印，事實上，陳其邁有邀請他擔任勞工動員總會的榮譽總會長，當天他也會出席這場造勢活動。

林明章說，高雄市總工會轄下382個工會、會員人數多達22萬人，但藍綠支持者都有，先前總工會雖替陳其邁成立後援會，他也表達力挺，但這是個人態度，無法影響其他會員意見；他也感嘆，不希望總工會介入口水戰，談到政治會傷害同事感情。

「我沒向韓國瑜本人邀請過！」林明章強調，事情過去就過去了，不希望外界多做文章，並強調如果是他邀請韓國瑜到場，應該會同台才對；媒體問他事後有沒有向陳其邁解釋，他說沒有，但也無奈表示「政治從來就不給人道歉的，有什麼辦法？這是我的痛，我願意承擔！」

國民黨高市黨部立即開記者會回擊，當天在場的高雄市總工會副理事長蔡維碧也親自出面表示，宴會主人是林明章，若沒有邀約，以韓國瑜現在行程滿檔，根本不可能自己跑去自討沒趣，他是體諒林明章立場上的不方便，才代勞出面接待並上台致詞，他批評林明章「為人要厚道，有約就是有約，不能改口反而影響韓國瑜聲譽」。

高市黨部發言人侯亞寧還原過程，表示10月30日，林明章透過前高市監理處長廖金得邀約，雙方在楠梓朝新路108號會面，林明章當場說，總工會過去挺陳其邁，但決定這次轉挺韓國瑜，還請黨部幫忙發媒體採訪，連標題都下好「陳其邁勞工選票大崩盤」。

侯亞寧出示LINE對話紀錄，證實林明章餐會前1天還傳訊給他，說「你都不接，而明天之事不確定、我就取消！你認定一定會」、「我熱臉佔人冷（熱臉貼人冷屁股）」，侯亞寧隔天有回「我今一大早就告訴廖處長，晚上7點，請他轉達」，林明章還回「OK」，證實林明章確實有提出餐會邀請。

侯亞寧也仿照當年韓國瑜與段宜康嗆聲方式，拿出1盤曲棍球隔空呼籲林明章出面對質，看誰說謊就吞曲棍球，同樣「我1盤跟你賭1顆！」

至於有媒體報導蔡維碧是蔡英文總統堂弟，他鄭重回應，蔡姓同宗，當天餐會是對台下會員們開玩笑，拉近與蔡總統的距離，惹得大家哈哈大笑，後來媒體正式詢問，他有趕快澄清，並非故意誤導。

(中時 )