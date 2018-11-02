影》超大方！土豪凱贈600台車讓員工爽過新年

2018年11月02日 13:02 中時電子報 吳映璠

下周三（7日）印度就要迎接年度盛事排燈節（Diwali），民眾除穿上新衣與家人團聚，公司行號更會贈送佳節禮品、祝福員工，不過就有這麼一位老闆超佛心，大方送600台三菱汽車給員工，其他員工也是雨露均霑，送房、送現金毫不手軟。

印度鑽石大亨杜拉契亞。（圖／擷取自杜拉契亞臉書）

印度媒體「新德里電視台」（NDTV）報導，當地鑽石大亨杜拉契亞（Savji Dholakia）25日在公司活動上豪擲上百台新車給旗下員工，600台三菱汽車排排站的樣子相當壯觀。

600台三菱汽車並排，相當壯觀。（圖／擷取自杜拉契亞臉書）

杜拉契亞並不是沒來由地亂撒錢，因為下周三印度將迎來有印度新年之稱的排燈節，杜拉契亞在臉書po文表示，他舉辦活動、大方犒賞員工，是希望獎勵員工對公司的忠誠及奉獻。

印度總理莫迪親自遞送車鑰匙給幸運員工。（圖／擷取自杜拉契亞臉書）

杜拉契亞經營哈里克利希納出口公司（Hari Krishna Exporters），是印度最大的鑽石貿易商，旗下員工超過6,000人，報導指出，除了600名員工獲贈汽車一輛，其他員工也將獲得現金、房子。當天印度總理莫迪更親自遞交車鑰匙給幾位幸運兒。媒體估計，這600台汽車總價高達14億盧比，折合新台幣約5.8億元。

其實這也不是杜拉契亞第一次豪擲千金，而且今年的禮品還不是最奢華的，2016年他豪爽贈送400棟公寓、1,260輛汽車，2014、2015年也都大方為禮品買單。

據印度媒體Outlook India Magazine報導，現年56歲的杜拉契亞白手起家，原是農村子弟，13歲輟學後到親戚經營的鑽石貿易公司上班，更在1992年成立哈里克利希納出口公司，隨後事業越做越大，除了成為印度最大的鑽石貿易商，公司版圖更橫跨亞、歐、美三大洲，是全球前20富有的鑽石貿易商，他個人身價更達380億美元（約新台幣1.1兆元）。

(中時電子報)