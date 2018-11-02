殲-20將以新塗裝新編隊新姿態亮相航展

2018年11月02日 12:58 中時 李文輝

11月11日是中共人民解放軍空軍建軍69周年，屆時，將推出一系列活動。據中共空軍官方微信2日消息，多架殲-20戰機將在第12屆中國航展上以新塗裝、新編隊、新姿態展示飛行。陸空軍發言人申進科大校表示，解放軍新型戰機和一批現役主戰裝備，將全新亮相，集中展示。殲-20戰機是大陸自主研製的新一代隱形戰鬥機。

中國新聞網報導，殲-20戰機於2016年11月在中國航展首次公開飛行展示；2017年7月參加慶祝人民解放軍建軍90周年閱兵，首次以戰鬥姿態展示。該戰機陸續服役空軍作戰部隊，將進一步提升空軍綜合作戰能力。

報導稱，本屆航展還將展示大陸自己研製的大型、多用途運輸機運-20戰機。可在複雜氣象條件下執行各種物資和人員的長距離航空運輸任務。

據介紹，共軍八一飛行表演隊和空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊將與外國飛行表演隊在珠海上空共舞藍天。首次亮相中國航展的「紅鷹」飛行表演隊，自2011年成立以來，在深化飛行教學、助力飛行學員成長上發揮著重要作用。

2018年，大陸國產三代機殲-10首飛20周年。在役殲-10表演機以來第5次獻技中國航展的共軍八一飛行表演隊，5年來5次飛出大陸走向國際舞台。

此外，共軍近年來警巡東海、戰巡南海、前出西太平洋、繞島巡航的轟-6K、空警-500、殲-10B、運-9、直-10K等戰機，將靜態展示。

在解放軍空軍現役主戰裝備成體系展示部分中，攻擊-2無人機將首次亮相，這是大陸自行研製的一型中高空長航時察打一體無人機系統，是執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器裝備。紅-9B、紅-22等防空反導裝備，彰顯出防空反導能力。

(中時 )