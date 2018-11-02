台灣不自衛只想靠美國？ 美前副助理防長：將失去美國人支持

2018年11月02日 12:59 中時 林勁傑

美國智庫2049專案研究所在周三的座談會中，聚焦解放軍對台灣的侵略威脅，以及台灣的反應。多位美國專家質疑台灣是否嚴肅看待中共攻台的假想。美國防部前副助理部長湯瑪斯(Jim Thomas)說，解放軍快速擴張，台灣的安全夥伴美國必須提出質疑，究竟台灣是否認真看待自己的安全防衛？台灣必須敬畏這個威脅，若台灣以為可以一切如常，而不加強自己防衛能力，「最後將會失去最在乎台灣安全的美國人的支持，而這將是一個非常危險的遊戲。」

美國之音報導，這周在美台國防工業會議針對台灣的防衛需求及整體構想等議題進行2天的討論後，美國智庫2049專案研究所緊接著在研討會中，提出了多數人不喜歡面對，但軍事決策者卻不能不有所準備的問題，那就是解放軍對台的侵略威脅，以及台灣的反應。

擔任該智庫主席的前美國副國務卿阿米蒂奇(Richard Armitage)說，這是一個令人不舒服、不愉快的話題，不過隨著解放軍快速現代化，對台動武的「噩夢假想情況」(nightmare scenario)並非是一個無法想像的情景，一旦解放軍從台北港登陸，台灣應該如何反應？

蘭德公司亞太政策攻台主任黑考特指出，如果照台灣國防部的評估，解放軍在2020年之前就會做好攻台準備，但台灣看起來像是一個「正在為將來某一天有可能發生衝突做準備的國家」，但卻不像是一個有意識到「一年後我可能被侵略、我的婦女和孩童可能被當成奴隸，所有男性都會被處決的國家」，他質疑台灣是否對自己正在面對一個立即可能發生的真實挑戰具有急迫感。

湯瑪斯也稱，面對解放軍的快速擴張，作為台灣安全夥伴的美國必須提出質疑，究竟台灣「是否認真看待」自己的安全防衛？傳統的防衛作戰方式早已無法適用於今日的環境，台灣究竟有多少資源可以用在傳統式的武器裝備和防衛系統是必須仔細思考的問題。

湯瑪斯認為，雖然要對台灣發動兩棲登陸攻擊是一個「超級困難」的軍事行動，不過台灣仍然必須「敬畏這個威脅」(honor the threat)，如果台灣以為可以一切如常，而不對加強自己的防衛能力採取極端做法，最後將會失去最在乎台灣安全的美國人的支持，而這將是一個非常危險的遊戲。

(中時 )