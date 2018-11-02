國民黨團：國安局偵蒐臉書 大開民主倒車

友善列印
中時

國安局長彭勝竹在立法院外交及國防委員會備詢時證實，國安局確實監控「臉書」等公開網路社群，偵蒐包括詆毀國家元首等影響國安情資，消息傳出後引發外界恐慌與疑慮。立法院國民黨團2日上午舉行記者會表達強烈不滿與譴責，痛斥國安局大開民主倒車，嚴重干預言論自由，儼然是「警察國家復辟」，強烈要求立即停止此一行動。

黨團總召江啟臣痛批，國安局偵蒐、監控「臉書」等公開網路社群，已引發大批網友恐慌與反彈，此舉只能以「荒謬」來形容，難道未來老百姓、民代甚至媒體批判蔡英文總統與國家政策，都要被「老大哥」國安局「watch」，大家是不是都要出來「自首」？在野黨團與記者天天批判蔡政府，難道也要被偵蒐？他揶揄民主進步黨不但已成「退步黨」，更將台灣倒退至威權時代，令人不齒。

江啟臣質疑，國安局偵蒐監控社群網站引發箝制言論的寒蟬效應，至於「紅線」在哪？國安局長完全無法回答；而蒐來的「大數據」是向特定政黨或是特定高層服務，同樣讓人充滿聯想。

書記長曾銘宗表示，在質詢國安局時，彭勝竹對於詆毀國家元首等相關定義不清，舉例而言，蔡英文說要解決青年低薪卻沒做到、說不缺電又要蓋深澳電廠，諸如此類政策反覆，難道外界加以批判都不行嗎？他呼籲國安局應立即停止這種反民主的作為。

曾銘宗強調，《國家情報工作法》第一條開宗明義規定，國家情報工作在於維護國家安全及利益，並保障人民權益。對於影響國安者大家一定支持要管制，但無限上綱到對元首、政策的批評範圍，顯然對人民言論自由的權益有所損害，國安局應懸崖勒馬，切不可做當權者的打手。

另外，國安局對於偵搜所得情資如何運用，是否交付特定機關查處？曾銘宗認為都應對外說清楚。

副書記長許毓仁指出，台灣是全世界使用臉疏密度的國家，國安局偵蒐網友臉書的動作，讓台灣形同「警察國家復辟」，必須加以譴責，至於蔡政府請網路平台業者「喝咖啡」，要求提供資訊的動作只是證明自己的墮落與腐敗。他特別強調，網路的世界是「越禁越紅」、「越打壓越活躍」，浮動的IP無遠弗屆，國安局大海撈針根本是徒勞無功。

(中時 )

高雄》選情告急 陳菊臉書發聲：… 台中》市長夫人錯將杜拜當花博 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。