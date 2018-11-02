國民黨團：國安局偵蒐臉書 大開民主倒車

2018年11月02日 13:22 中時 季節

國安局長彭勝竹在立法院外交及國防委員會備詢時證實，國安局確實監控「臉書」等公開網路社群，偵蒐包括詆毀國家元首等影響國安情資，消息傳出後引發外界恐慌與疑慮。立法院國民黨團2日上午舉行記者會表達強烈不滿與譴責，痛斥國安局大開民主倒車，嚴重干預言論自由，儼然是「警察國家復辟」，強烈要求立即停止此一行動。

黨團總召江啟臣痛批，國安局偵蒐、監控「臉書」等公開網路社群，已引發大批網友恐慌與反彈，此舉只能以「荒謬」來形容，難道未來老百姓、民代甚至媒體批判蔡英文總統與國家政策，都要被「老大哥」國安局「watch」，大家是不是都要出來「自首」？在野黨團與記者天天批判蔡政府，難道也要被偵蒐？他揶揄民主進步黨不但已成「退步黨」，更將台灣倒退至威權時代，令人不齒。

江啟臣質疑，國安局偵蒐監控社群網站引發箝制言論的寒蟬效應，至於「紅線」在哪？國安局長完全無法回答；而蒐來的「大數據」是向特定政黨或是特定高層服務，同樣讓人充滿聯想。

書記長曾銘宗表示，在質詢國安局時，彭勝竹對於詆毀國家元首等相關定義不清，舉例而言，蔡英文說要解決青年低薪卻沒做到、說不缺電又要蓋深澳電廠，諸如此類政策反覆，難道外界加以批判都不行嗎？他呼籲國安局應立即停止這種反民主的作為。

曾銘宗強調，《國家情報工作法》第一條開宗明義規定，國家情報工作在於維護國家安全及利益，並保障人民權益。對於影響國安者大家一定支持要管制，但無限上綱到對元首、政策的批評範圍，顯然對人民言論自由的權益有所損害，國安局應懸崖勒馬，切不可做當權者的打手。

另外，國安局對於偵搜所得情資如何運用，是否交付特定機關查處？曾銘宗認為都應對外說清楚。

副書記長許毓仁指出，台灣是全世界使用臉疏密度的國家，國安局偵蒐網友臉書的動作，讓台灣形同「警察國家復辟」，必須加以譴責，至於蔡政府請網路平台業者「喝咖啡」，要求提供資訊的動作只是證明自己的墮落與腐敗。他特別強調，網路的世界是「越禁越紅」、「越打壓越活躍」，浮動的IP無遠弗屆，國安局大海撈針根本是徒勞無功。

(中時 )