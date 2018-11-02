台中》市長夫人錯將杜拜當花博 林佳龍：開幕後找時間帶老婆好好逛

台中市議會國民黨團議員2日舉行記者會，質問市長夫人廖婉如「花博秘境究竟在台中花博豐原展區的何處？」（盧金足攝）

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國民黨團議員表示，市長夫人廖婉如在該群組留言表示那是「免費參觀的豐原展區」，但民眾查證為位於杜拜的奇蹟花園。（盧金足攝）
台中花博3日將開幕，正港的花博在這裡！台中花博3日將開幕（盧金足攝）

民進黨籍前立委在line群組傳「台中花博搶先看」組圖，貼出花團錦簇花卉照片，市長夫人廖婉如在該群組留言表示那是「免費參觀的豐原展區」，但民眾查證為位於杜拜的奇蹟花園，國民黨團議員2日質問廖婉如「花博秘境究竟在台中花博豐原展區的何處？」對此，花博發言人陳文信表示，網路世界充斥不實資訊，混淆視聽，連廖婉如等人都被假照片誤導，市長林佳龍聽到消息後，直說不好意思他太忙了，今天回家先陪老婆看「2018台中世界花卉博覽會」官網，開幕後一定找時間帶老婆去好好逛花博。

市議會國民黨團書記長李中表示，這兩天有許多民眾在不同群組看到「花博搶先看」的組圖，民進黨前立委郭正亮在「林佳龍大台中婦女後援會」傳圖，該群組成員詢問那是哪個展區？廖婉如回應那是「免費參觀的豐原展區」，郭正亮立委則表示感謝說明。

議員特別請助理到豐原展區求證，卻沒有找到和照片符合的場景，議員黃馨慧表示歡迎民眾到展區找找看，如果有發現歡迎跟大家說。

市議員楊正中強調，花博經費總共86億7500萬，明天就要開幕了，台中市民都想知道這麼龐大的金額呈現的成果是怎麼樣，最近幾天，網路上都在瘋傳一些照片跟影片，標題也打著台中花博搶先看，還有市長夫人回覆照片場景是在「免費的豐原展區」，這些照片都很漂亮很驚艷，想不到這些照片，原來是在杜拜不是在台中！

「請台中市政府向台中市民說明，到底是在豐原哪個地方，好讓台中市民看看，若是錯誤訊息，也請林佳龍市長夫人盡速出面說明」顏莉敏也籲廖婉如明天在該場景直播。

針對國民黨市議會黨團舉行記者會，指網路上出現花博假訊息、假照片，質疑這些景點在哪？花博發言人陳文信表示，網路世界充斥不實資訊，混淆視聽。議員出示的杜拜「奇蹟花園」等景點照片，與台中花博無關，不過，連立委、市長夫人廖婉如等人都被假照片誤導了，凸顯假訊息的危害性。

林佳龍獲悉後，直說不好意思他太忙了，今天回家先陪老婆看「2018台中世界花卉博覽會」官網，開幕後一定找時間帶老婆去好好逛花博。不過，市府也要感謝國民黨議員開記者會，讓市府有機會澄清花博假訊息，花博各園區都已做好準備，歡迎大家11月3日起踴躍參觀，感受真實的台中花博。

陳文信表示，之前台中花毯節時，也有網傳花毯節假照片，經查也是杜拜「奇蹟花園」等景點，懷疑是遭到有心人士刻意散布、企圖混淆大眾視聽。台中花博以綠色、生產、生態為主題，不只有五彩繽紛的花朵，還保留大片森林，尊重生態價值，植栽豐富。

各園區已做好準備，明天就要正式開幕，歡迎大家踴躍參觀，欣賞真正的台中花博美景。如想搶先欣賞，「2018台中世界花卉博覽會」官方網站與粉專，還有「taichungflora」IG都能看到真實的照片。

(中時 )

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