台中》不滿被說空品差 議員候選人盧總部前抗議

民進黨台中市議員候選人謝賢率民眾到國民黨市長候選人盧秀燕總部前抗議。(林欣儀攝)

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民進黨市議員候選人謝賢，認為國民黨台中市長候選人盧秀燕日前「大里空汙最嚴重」的說法是在抹黑大里，2日率近20名支持者到盧總部前抗議，指台中火力發電廠的興建是在國民黨執政期間，要求盧1周內道歉。盧總部則表示，了解有候選人選情低迷、刻意搏版面，但期許大家能重視空汙問題。

「盧秀燕，道歉！盧秀燕，道歉！」高舉自己的競選旗幟與抗議看板，謝賢表示，台中市長林佳龍上任後，大里區PM2.5的數值從前台中縣長黃仲生時代的40.5微克，下降到3年前為22.4微克、今年更只有16微克，顯示台中空氣品質越來越好。

謝賢接著拿出另一塊看板，他說，台中火力發電廠是造成中部空氣品質嚴重的真凶，但中火是在前台中縣長陳庚金任內計畫興建、廖了以擔任縣長期間完成1至8號機組興建，應該是國民黨汙黑台中的天空。盧秀燕只片面聽從前衛生局長呂宗學的說法，就指大里空汙最嚴重，是栽贓抹黑，盼為大里居民討公道，要求盧道歉。

「來者是客，以禮相待。」盧秀燕競選總部表示，能理解有些候選人因「選情低迷」，必須要搏版面、搶曝光，但也期待議員候選仍能重視台中空汙問題，尤其大里、霧峰空汙嚴重是經市政府的政務官認證過，呼籲有心的候選人多關注議會質詢與民眾心聲，會較清楚狀況。

(中時 )

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