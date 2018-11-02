台中》不滿被說空品差 議員候選人盧總部前抗議

2018年11月02日 13:19 中時 林欣儀

民進黨市議員候選人謝賢，認為國民黨台中市長候選人盧秀燕日前「大里空汙最嚴重」的說法是在抹黑大里，2日率近20名支持者到盧總部前抗議，指台中火力發電廠的興建是在國民黨執政期間，要求盧1周內道歉。盧總部則表示，了解有候選人選情低迷、刻意搏版面，但期許大家能重視空汙問題。

「盧秀燕，道歉！盧秀燕，道歉！」高舉自己的競選旗幟與抗議看板，謝賢表示，台中市長林佳龍上任後，大里區PM2.5的數值從前台中縣長黃仲生時代的40.5微克，下降到3年前為22.4微克、今年更只有16微克，顯示台中空氣品質越來越好。

謝賢接著拿出另一塊看板，他說，台中火力發電廠是造成中部空氣品質嚴重的真凶，但中火是在前台中縣長陳庚金任內計畫興建、廖了以擔任縣長期間完成1至8號機組興建，應該是國民黨汙黑台中的天空。盧秀燕只片面聽從前衛生局長呂宗學的說法，就指大里空汙最嚴重，是栽贓抹黑，盼為大里居民討公道，要求盧道歉。

「來者是客，以禮相待。」盧秀燕競選總部表示，能理解有些候選人因「選情低迷」，必須要搏版面、搶曝光，但也期待議員候選仍能重視台中空汙問題，尤其大里、霧峰空汙嚴重是經市政府的政務官認證過，呼籲有心的候選人多關注議會質詢與民眾心聲，會較清楚狀況。

(中時 )