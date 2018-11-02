因應APG評鑑 立院三讀修正洗錢防制法

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為因應亞太洗錢防制組織（APG）5日抵台評鑑，立法院會今三讀通過《資恐防制法》及《洗錢防制法》部分條文修正案，強化金融機構內稽內控的法遵規範，並將虛擬通貨平台及交易業務事業，納入洗錢防制法範圍，同時也增訂洗錢防制法的域外效力，協助台灣在洗錢防制評鑑中列入最高等級的「一般追蹤名單」。

台灣將於11月5日至16日接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，為力拚列入最高等級的「一般追蹤名單」，立法院院會2日三讀修正通過「洗錢防制法」及「資恐防制法」，強化內稽內控制度的法遵規範，並補足與國際規範不足之處。

修法要求金融機構及指定的非金融事業或人員應以洗錢與資恐風險業務規模為基礎，建立洗錢防制內稽內控制度，包括備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告，違者可處金融機構最高新台幣1000 萬元罰鍰，對指定的非金融事業或人員也可處最高100 萬元罰鍰。

而因應比特幣、以太幣等虛擬貨幣使用越趨頻繁，修法也將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制法規範。另外，修法也增訂洗錢防制法的域外效力，即便在外國所做的犯罪行為，只要在中華民國境內有洗錢行為，就會受到洗錢防制相關規範。

同時，為降低制裁對象的脫產風險，此次《資恐防制法》授權主管機關，在指定制裁名單前，可不給予制裁對象陳述意見的機會；在指定制裁名單後，被制裁者不能處分其財產，新法將「財產」擴及直接或間接等相關資產。

參與修法的民進黨立委周春米說，洗錢防制評鑑結果，可分為「一般追蹤名單」、「加強追蹤名單」、「緊急加強追蹤名單」。台灣於1997 年以創始會員國身份加入APG後，評鑑成績每況愈下，2011年時更被降為「加強追蹤名單」，與緬甸、寮國、阿富汗等國同。

周春米說，我國若未進入「一般追蹤名單」，不僅金融機構在海外的業務恐遭限縮，國人赴海外投資資金會出、匯入，也可能遭受嚴格審查，國際聲譽與地位恐大幅貶落，因此現有的不足法制缺失要儘速彌補。

(中時 )

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