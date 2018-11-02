要核電或綠能 環團向縣市長候選人發出問卷

2018年11月02日 13:34 中時 廖德修

環保團體全國廢核行動平台今（2）日表示，24日九合一選舉中，公投第16案「以核養綠」攸關台灣能源轉型方向；將發放問卷給22個縣市首長參選人，要求他們對於能源政策，包括對核電的支持與否明確表態。

地球公民基金會副執行長蔡中岳認為，以核養綠公投包含重啟核電、燃煤配比提高，如燃煤維持40％，比非核家園的30％還高，綠能的角色被弱化，空汙只會更嚴重。

環團也質疑，國民黨同時提出反核食及反空汙公投，如果支持以核養綠，如何反核食、如何反空汙？國民黨縣市長參選人包含張麗善、高思博等人都應該說清楚。

而未來核三廠是否延役？高雄市及屏東縣長參選人都應該說清楚。對於核廢料的存放，花東的縣市長參選人也應該講明白。至於北部的核一、核二廠如期除役，核四廠不續建等問題，環團則要求新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌表態。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美表示，提出公投案的黃士修所主張的能源配比是核能20％、燃煤40％、燃氣30％、綠能10％，這樣並未達到「養綠」的目的，計算後PM2.5和排碳量反而都會增加。

也因此，廢核行動平台強調，許多參選人在公投議題避重就輕，只談支持核電卻不談如何解決核電安全、燃煤增加、高階核廢料無解等問題，因此將提出問卷，要求22個縣市的首長參選人明確回應。

問卷內容包含：是否支持核一、二、三廠如期除役與核四廢止？是否支持轄下縣市成為高階核廢料最終處置場？是否認同比能源轉型政策增加更多碳排放與空汙排放的以核養綠公投等？環團呼籲參選人必須明確回應，向選民負責。

(中時 )