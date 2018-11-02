國安局監控社群網路 國民黨諷：「蔡英文」已成佛地魔般禁語

2018年11月02日 13:44 中時 楊佳穎

對於國安局坦承目前正全面監控社群網路，並將詆毀總統蔡英文言論當成是首要搜集對話，國民黨發言人洪孟楷2日批評，做此動作並無任何法源依據，僅憑「國家安全問題」就無限上綱要監控全台灣人民網路使用，根本是民主大退步、想營造整體社會的網路寒蟬效應，「之前用行政機關來箝制在野黨還不夠？還要用政府力量來箝制全台民眾嗎？」

「首先，國安局無法定義何謂詆毀蔡英文」洪孟楷指出，拿過去蔡英文髮夾彎不斷算不算詆毀？張貼過去蔡講的幹話算不算詆毀？臉書上自拍玩「幹話撲克牌」算不算詆毀？因無法定義，所以合理懷疑國安局需全面監視，得到資料後才能進一步分析；換句話說，「蔡英文」三字在網路世界上已變成像「佛地魔」般的禁語，任何人都說不得，否則是否就會被國安局監視、掌控、列名單控管？根本威權復辟。

洪孟楷又說，再者，沒有任何法源讓國安局能做此事，民進黨若真的贊同這樣的行為，請立法院超過三分之二多數的綠委提案修法，讓民眾及國際社會看看號稱民主自由的台灣會提出多荒唐的法案；且現在無限上綱到國家安全，根本就是營造「老大哥正看著你」，比違法監聽等情節還要嚴重。

洪孟楷再批，蔡英文是民選總統，就該接受人民的檢視和討論，「難道做不對、做不好人民不能批評嗎？」國安局刻意監控批評蔡英文的言論，卻又說不會侵犯言論自由，多此一舉的行為，是虛應故事還是拍馬屁？請國安局回歸業務，不要政治思維，當「馬屁拍到大腿上」時，只會引發台灣社會的反感。

洪孟楷接著說，高雄市長候選人韓國瑜僅稱「道德勸說」不要政治遊行，即被民進黨撻伐反民主，但如今真正民主退步的國安局監控網路發言，根本讓台灣社會重回歐威爾1984的老大哥監控，呼籲蔡政府交代清楚，若無法說明，請全台民眾對蔡政府作出不信任投票。

(中時 )