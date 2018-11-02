綠營無懼藍營布條戰？孫大千：死鴨子嘴硬

蔡英文總統。(圖／本報資料照，劉宗龍攝)

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉進入倒數階段，各陣營料將進入最後衝刺，藍營近期將發動文宣戰，將綠營候選人與總統蔡英文掛鉤，效法民進黨上次在縣市長選舉掛出「支持ooo就是支持蔡英文」的布條，民進黨說就算國民黨掛100萬條布條，也不會有效果。對此，前國民黨立委孫大千表示，民進黨這不是「死鴨子嘴硬」嗎？

孫大千今日在臉書表示，民進黨難道沒有看見，《美麗島電子報》所公布的10月份國政民調，只有26.7%信任蔡英文總統，高達58.8%不信任。執政滿意度也只剩下25.5%滿意，卻有「高達67.3%不滿意」。還繼續大言不慚，「蔡政府的改革確實有成績單，選民心中自然有判斷」，他認為，這不是「死鴨子嘴硬」嗎？

他質疑，若民進黨的候選人真以蔡英文總統為榮，為何從選舉開始到現在，幾乎沒幾位候選人願意和她合影掛看板呢？民進黨「應該不會忘記」，2016年選舉時的盛況吧？

孫大千強調，民進黨既然這麼以蔡英文政績為傲，為何民進黨不乾脆告訴大家，「投民進黨的候選人，就是支持蔡英文總統呢？」，不然，民進黨中央也可以要求「全體提名的候選人公開宣示」，「支持我就是支持蔡英文」，敢不敢呢？

他還說，既然民進黨候選人都對蔡英文避之唯恐不及，那就由國民黨來幫忙吧！但孫大千說，由於經費有限，掛不了100萬條布條，他會盡力而為。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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