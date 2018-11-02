新南向亮點計畫檢討 賴清德：全方位推動新南向政策

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行政院經貿談判辦公室今表示，昨日召開「新南向政策亮點計畫檢討會議」，由行政院長賴清德主持，召集包括外交部、教育部、經濟部、農委會與衛福部分別簡報，除盤點成果外，也希望透過意見交流與經驗分享，充分發揮各部會群策群力的行政效果，全方位推動新南向政策。

賴清德表示，蔡英文總統在今年「玉山論壇」揭櫫「新南向政策」的基本精神為「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」。本次新南向政策五大旗艦計畫主政單位報告的亮點計畫，不論是幫助新南向國家建立農業、公共衛生和資通訊科技能力，協助培訓產業人才、醫事人員、農業青年、招收學生來台留學或研習，及便利來台觀光等，均是具體實現該精神。

賴清德指出，我國推動新南向政策的成果，讓美日等國在許多場合主動表達擬與我在相關領域合作的意願，我國可藉此建立管道，共同前往新南向國家發展夥伴關係。此外，鑒於人才培育是促進我國與新南向國家合作發展的重要關鍵，也攸關企業新南向的佈局規劃，賴清德指示教育部妥為規劃，協助外籍學生在台的技能學習及語言與文化的融入。

賴清德強調，面對中美貿易衝突局勢，請經濟部持續積極協助有意佈局新南向市場的中小企業，包含以群聚方式進駐台商開發的工業區。另外，「台印尼農業綜合示範區」在農委會努力推動下，已於本年6月簽署合作計畫，並陸續進行後續相關合作，且2年後將擴大規模由400公頃至1000公頃，請農委會依照期程，妥為規劃執行，並推廣到印尼其他地區或新南向其他國家，藉此強化雙邊農業合作關係。另為擴大我國醫療產業的國際市場，請衛福部於本年底前妥為規畫醫療管理營運輸出。

賴清德表示，新南向政策推動迄今已逾2年，除看到各部會的努力外，也有具體成果展現，未來將繼續聽取觀光及公共工程的亮點簡報，以及人才培訓等特定議題的簡報。賴清德並勉勵相關部會未來仍應戮力執行，並以清楚明瞭的方式爭取外界支持。

(中時 )

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