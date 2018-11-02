天冷喝熱湯補身最棒？ 營養師警告5種人千萬別亂喝

喝熱湯雖讓人通體舒暢，卻不是人人負荷得了。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

天涼轉冷，很多人都要喝碗湯暖暖身子，喝熱湯雖讓人通體舒暢，卻不是人人負荷得了，營養師提出警告，有胃酸過多、高血壓等問題的人要特別當心，別將湯裡的脂肪、鹽分、高普林也一併喝下肚，那可就養生不成，反傷身體了。

喝湯向來被視為很棒的養生方式，但如果不該喝湯卻喝了，反而會給健康帶來隱患。三立新聞報導，營養師點名有痛風、高血壓、肥胖、胃酸過多、糖尿病的5種人，千萬不要亂喝湯，即使要喝也以清淡口味為宜，或直接喝無糖熱茶或無糖蔬果汁替代。下面就來檢視看看，你是否也屬於其中一類人，不該天一冷就急著想喝湯。

一、痛風

肉湯、魚湯、海鮮湯都含有過多普林，因此痛風患者千萬不能多喝，營養師建議，最好喝清淡的蔬菜湯或蛋花湯。

二、高血壓

湯品要好喝，通常口味偏重，會加入較多鹽，高血壓患者喝下去，容易造成身體極大負擔。真想喝點東西，不如選擇無糖熱紅茶或無糖蔬果汁吧。

三、肥胖

肉湯在燉煮過程中會釋出脂肪，而這類脂肪喝下肚，容易快速累積，肉湯喝多了恐會愈來愈胖。若要喝肉湯，營養師建議將表面的浮油瀝掉，不過，喝蔬菜湯才是肥胖者最好的選擇。

四、胃酸過多

肉湯和魚湯都會促進胃酸分泌，營養師建議，胃酸過多的人最好少喝湯，或者先吃點清淡的蔬菜墊墊胃後再喝，以免引起腸胃不適。

五、糖尿病

糖尿病患者本該遵循少油、少鹽、少糖的飲食原則，有些湯為增添口味，會勾芡增加濃稠感，會導致升糖指數飆高。另外若湯裡含有馬鈴薯、山藥…等澱粉類食材，糖尿病患者也要盡量避免。

(中時電子報)

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