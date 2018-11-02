首例 ! 彰化二林鎮長候選人曾萬火 1票3千元涉賄選收押

2018年11月02日 13:55 中時 謝瓊雲

68歲曾萬火退休後十分熱心地方事務，但連續兩次參選鎮長接失利，此次參選卻驚傳涉賄，令地方議論紛紛。(謝瓊雲翻攝)

一票三千！彰化縣二林鎮長候選人曾萬火涉嫌買票賄選遭收押禁見。彰化地檢署查獲全縣第一起鄉鎮長層級賄選案。二林鎮70歲陳姓樁腳涉嫌以每票3000元現金，向特定里民請託支持候選人曾萬火，陳嫌1日遭收押禁見後，彰檢昨晚漏夜偵訊曾萬火，認為樁腳與曾萬火說詞不一有串證之虞，為釐清案情深夜聲請羈押曾萬火，彰化地院2日中午裁准收押禁見。

二林鎮長選舉選情激烈，現任鎮長任期屆滿後，有曾萬火、陳光輝和蔡詩傑3人登記參選；檢調日前掌握情資，曾任萬合里前里長的陳姓樁腳以每票3千元代價向里民行賄，請託支持曾男；檢方認定相關跡證顯示案情應有向上發展，因此1日晚間連夜偵訊曾男，深夜11:10分聲請羈押禁見。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，檢方前天大規模展開搜索樁腳里民，昨天再到候選人的競選總部、住處搜索，並將人帶回偵訊，陳姓樁腳確定遭院方收押禁見後，因候選人供詞避重就輕，為進一步釐清案情，聲請羈押禁見，彰化地院上午開羈押庭，中午11：50裁准。

曾任職中小企業已退休多年的68歲曾萬火，十分熱心地方事務，但多次參選二林鎮長都失利，仍屢敗屢戰，此次傳出涉及現金買票賄選，成為全縣首宗鄉鎮市長層級候選人涉賄遭收押案件，讓地方深感詫異、支持者更表示不敢置信；加上1票3000元實在遠高出一般行情，檢方指出，目前雖無跡證顯示案情有涉及其他層級候選人，但仍會依照相關證據逐一釐清、繼續調查。

(中時 )