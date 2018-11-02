葫蘆墩圳掀蓋汙染現形 親水河道冒白泡泡

2018年11月02日 14:20 中時 王文吉

葫蘆墩圳掀蓋第一期工程完工，花卉植栽即遭民眾踐踏枯萎。（王文吉翻攝）

葫蘆墩圳掀蓋300公尺，水利局營造親水河道，開幕落成首日吸引許多親子前往遊憩。（王文吉翻攝）

葫蘆墩圳掀蓋300公尺，水利局營造親水河道，開幕落成首日吸引許多親子前往遊憩。（王文吉翻攝）

繼柳川、綠川之後，葫蘆墩圳掀蓋景觀工程日前完工，300公尺的親水河道吸引許多親子前往遊憩，不過卻有民眾多次發現清澈水流冒出白色泡沫，質疑圳水遭汙染，直言「很失望！」對此相關單位清查上游水路，懷疑汙水來自1家洗衣店，疑因暗管埋藏在橋下，包商施工時未納入截管，導致洗衣廢水持續排放。

葫蘆墩圳親水河道冒出大量白色泡沫，民眾揶揄「可以洗泡泡浴了！」（王文吉翻攝）

推動水岸花都願景的市議員陳清龍也說，工程完工啟用至今短短5天，已接獲3位民眾告知圳水冒白泡泡，還有人反映垃圾及塑膠袋破壞景觀，部分花卉植栽也有損壞枯萎情形。他語重心長呼籲大家，珍惜好不容易爭取而來的豐原改變，多一點點的公德心，大家也一起彼此提醒，讓我們的生活環境品質成為驕傲。

台中市水利局養護科長徐瑞旻表示，發現泡沫第一時間就轉報環保局稽查隊，初步鎖定汙水來自上游1間洗衣店，已要求業者停工並限制排放，同時巡查上游是否另暗管排放營業廢水及家庭廢水，違者將依水利法開罰1至5萬元。

至於垃圾部分，徐瑞旻說明，目前每天安排2名清潔服務人員維護，已請承包廠商加強撿拾，而損壞的花卉植栽已安排更換補植，希望民眾不要任意踐踏花圃，避免造成植栽損壞。

(中時 )