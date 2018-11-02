新竹》謝文進夫人黃金蓮做蔥油餅破除謝非眷村女婿的流言

2018年11月02日 14:22 中時 羅浚濱

「翻轉新竹，1路向前衝！」新竹市無黨籍市長候選人謝文進的夫人黃金蓮，2日在謝競選總部舉辦的製作蔥油餅活動中，手拿夾子翻轉油餅時說，「我父親是浙江金華人，從小住在湖口眷村，謝文進就是眷村女婿」，破除謝不是眷村女婿的流言。

黃金蓮個性低調，默默幫助丈夫謝文進，很少在媒體露面，她說，父親是士官長退役，母親是本省人，她是眷村女兒，也就是一般說的「芋仔蕃薯」。

謝文進從政20多年，黃金蓮都在照顧公婆和小孩，能做一手好菜，平時參加社區社團做休閒活動，默默協助丈夫為民服務。她說自己是傳統婦女，不喜歡出風頭，只要能幫丈夫的地方，她都會全力去做。

黃金蓮、女力後援會長蔡雅雅及黃美慧議員等人，一起帶著姊妹們製作最好吃的蔥油餅，象徵「翻轉新竹，1路向前衝」，現場也高呼要1路「蔥進」市政府。

蔡雅雅說，市政跟煎蔥油餅一樣，需要好的功夫，火侯要掌握得好，更要有經驗，麵粉、蔥成分也要選對，如果操之太急或只是外在好看，都會做不出好吃蔥油餅，市政也會亂七八糟。

蔡雅雅指出，謝文進，擔任六屆議員，其中兩屆副議長、兩屆議長，有豐富問政經驗，選民服務也很扎實，對地方建設非常熟悉，是一位非常好的市長人選，有經驗、有執行力、有政策力也有協調力，謝文進當新竹市長，一定可以把市政做得非常好。

蔡雅雅認為知名電影一代宗師裡面的經典台詞，「做人跟做羹一樣，要講究火候，火候不到眾口難調，火候過了，事情就焦」，非常符合這場蔥油餅活動，指市政治理同理可言，做市長不是光鮮亮麗就好，更重要的是需要經驗、能力、歷練、視野與格局。

謝文進總部舉辦這場蔥油餅活動，是上週謝文進到眷村包水餃後，再度讓眷村的好味道喚起大家記憶，並請新竹在地有名的徐老闆親自來示範製作指導，讓新竹的好味道飄香，同時也用這道美味來慰勞熱情輔選的志工朋友與輔選幹部。

(中時 )