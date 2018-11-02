搶鮮預購嚐「新」！ 2018─薄酒萊完美的年份

2018年11月02日 14:17 中時電子報 吳勝雄

2018年薄酒萊新酒開始歡樂倒數中！開瓶日將在11月15日，全球準時同步登場，準備好一探2018年的「新」滋味了嗎？今年，橡木桶洋酒為你帶來薄酒萊之王「Georges Duboeuf喬治杜柏夫」、「Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶」、「Leroy樂花園」，準備與你和法國無時差搶鮮品新酒。

2018的薄酒萊是個完美早熟的年份，香氣及口感都表現得相當出色，預計將掀起搶購熱潮！要嘗鮮，手腳要快！即日起到橡木桶洋酒全國門市預購薄酒萊新酒，送你市值600元的2018限定款薄酒萊彩繪骨瓷碗一只；想一探2018薄酒萊「新」滋味？要嘗鮮，手腳要快！詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，根據2018年釋出的採收報告，自一月開始，薄酒萊的氣候溫暖宜人，恰好的降雨與日照，收成極佳，預計是個完美的年份。在採樣、試飲近兩千支新酒後，薄酒萊之王─喬治杜柏夫很自信的說：這是近十幾年來最佳的年份之一！如果你念念不忘2015的超級年份，那你更不能錯過平衡絕佳，完熟度及香氣極為迷人的2018。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，如果你念念不忘2015的超級年份，那你更不能錯過今年的薄酒萊。(圖/橡木桶洋酒提供)

在預購銷量的部分，今年的市場反應相當熱烈，年年搶購一空的粉紅新酒和馬貢白酒，更是如往年一樣受到大眾的好評，於今年十月底全數售罄，另外，橡木桶洋酒與喬治杜柏夫聯名推出的二十五周年紀念款，也廣受消費者喜愛，銷量緊追在後，預計在11月將全數完售。

袁德珮進一步指出，除了挑選知名的酒廠外，薄酒萊等級也是影響品質的重要關鍵。目前市面上新酒多半為等級較為一般的「Beaujolais地區級」新酒，橡木桶洋酒則精選了三家酒莊，等級較高的「Beaujolais Villages村莊級」新酒，風味及口感更加濃厚，即使是喜歡層次細緻繁複的布根地酒迷，也一定會喜歡。

即日起到橡木桶洋酒全國門市預購薄酒萊新酒，送你市值600元的2018限定款薄酒萊彩繪骨瓷碗一只。(圖/橡木桶洋酒提供)

橡木桶洋酒為你帶來薄酒萊之王「Georges Duboeuf喬治杜柏夫」、「Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶」、「Leroy樂花園」，準備與你和法國無時差搶鮮品新酒。(圖/橡木桶洋酒提供)

橡木桶洋酒為你帶來薄酒萊之王「Georges Duboeuf喬治杜柏夫」、「Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶」、「Leroy樂花園」，準備與你和法國無時差搶鮮品新酒。(圖/橡木桶洋酒提供)

其中，「薄酒萊之王」喬治杜柏夫不僅是薄酒萊地區最老牌的酒莊，更是將新酒文化推廣到全世界的核心人物！而布根地超過兩百五十年歷史的伯爵藍帶，則以最高規格的釀酒技術，與平均五十年以上的老藤釀造，其口感層次相當均衡廣受酒饕的青睞。布根地唯一的女性莊主、自然酒傳奇─樂花園，堅持以自然動力法種植葡萄，只釀造最優秀的年份，質量自然是不在話下。

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(中時電子報)