地區醫院投入假日開診 民眾假日也有名醫看

2018年11月02日 14:23 中時 魏怡嘉

假日診所多未開診，其中又以周日最為嚴重，開診率僅有20％，為彌補民眾假日就診空窗期、提升假日開診率，社區醫院協會表示，全國300多家地區醫院，自明天即11月第一個假日起，投入假日開診，民眾假日看診不再只能往大醫院急診跑，且不少地區醫院也有不少名醫看診，民眾假日看病也可以掛到名醫的診。

受到一例一休政策的影響，造成醫療院所假日開診的人事成本增加，特別是周日及國定假日的開診率明顯減少，根據健保署統計，地區醫院僅約4成，西醫基層診所約2成，民眾在假日若有就醫需求，多數僅能直接至大醫院急診，不僅就醫不便，也造成醫院急診壅塞。

為鼓勵基層醫療假日多開診，健保署長李伯璋表示，由於地區醫院假日開診勢必增加成本，為合理反映假日各類醫事人力、加班的實際成本，健保署決提高地區醫院假日的門診診察費，周六調升100點，周日及國定假日調升150點，預計一年將投入近7億元。

李伯璋指出，健保署提高假日門診診察費是一回事，最重要的是台灣社區醫院協會願意情義相挺，鼓勵所屬會員提高假日開診率，既可彌補民眾假日就醫的需求。

健保署今天與社區醫院協會等多個醫療團體舉辦「分級醫療雙向轉診作夥來」記者會，共同宣示全力投入假日開診。社區醫院協會理事長謝武吉表示，社區醫院有檢驗、檢查設備，且內、外、兒科等科別都有，過去是社區醫療照護的主力，希望藉由假日開診，讓民眾有機會重新認識社區醫院，進而留住病患願意留在地區醫院基層看病。

本身也是南投愛仁醫院院長的謝武吉指出，不僅是醫學中心，地區醫院也有名醫，他以自己的醫院為例，已有30多名醫學中心醫師前來支援，其中有一位高醫免疫風濕科的名醫，每周固定到他的醫院看診，早上8時準時開始看，一直看到下午，附近民眾都很高興，不僅看名醫不用大排長龍的等，醫師也較有充分時間仔細說明病情，且地區醫院人較少，院內感染風險也下降。

健保署醫管組長李純馥表示，目前全台有361家地區醫院，截至昨天為止，已有308家地區醫院於周六開診，周日開診也達115家；謝武吉強調，未來會再陸續增加，希望能達100％。為利民眾方便查詢住家附近地區醫院周六、日門診服務情形，民眾可於健保署全球資訊網及健保快易通App「固定服務時段」頁面，透過點選地區醫院周六日開診連結，即可顯示該時段「開診科別」供民眾就醫參考。

(中時 )