福建晉華與聯電遭美起訴 涉嫌竊取美光商業機密

2018年11月02日 14:15 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國司法部1日宣布，起訴大陸國營福建晉華集成電路（積體電路）公司與其台灣合作夥伴聯華電子及聯電的3位高級主管，他們被控共謀竊取美國最大存儲晶片生產商美光科技公司（Micron）有關記憶存儲設備產品研發的商業機密，估計價值達87.5億美元，以協助聯電和福建晉華研發許多電腦處理器使用的DRAM晶片。

根據在加州提出的訴訟文件，美國當局除了對晉華和聯電提出刑事起訴外，還提起民事訴訟，要求下令禁止繼續轉讓被盜竊的商業秘密，並禁止某些被告向美國出口任何由聯電或晉華利用相關商業秘密所製造的產品。

美國司法部長塞申斯宣布起訴的消息。司法部說，在起訴書所指控的共謀盜竊之前，大陸並未掌握動態隨機存取記憶體（DRAM）技術，大陸中央政府和國務院公開把DRAM和其它微電子技術列為國家經濟重點，而美光是美國唯一製造DRAM的業者。塞申斯說，「聯電與福建晉華合夥，好讓大陸能夠從美國竊得這種技術，用來和美國競爭」。他指：「這是厚顏無恥的陰謀」。

這是美國政府九月以來第四次出手打擊大陸商業間諜行動。塞申斯稱，「本案及近期其他案件表明，中國針對美國的經濟間諜活動呈增長態勢——並且增速很快。」他說：「這種行徑不合法，是錯的，而且對我們的國家安全構成威脅，必須要停止」。

起訴書說，涉案3名台灣男子是陳正坤（Stephen Chen Zhengkun）、何健庭（He Jianting，譯音）和王永明（Kenny Wang Yungming，譯音），他們全都曾在美光工作，並在加入聯電時竊走美光的技術，目的是要轉移給成立僅兩年的福建晉華公司。

根據起訴書，被告之一陳正坤原為美光公司2013年收購的一家電子公司的總經理兼董事長，後來成為美光在台灣子公司美光記憶體（MMT）的總裁。MMT負責為美光公司製造至少一種DRAM晶片。美國司法部說，陳正坤2015年從MMT辭職，幾乎立即開始為聯電公司工作。在陳的安排下，聯電與福建晉華合作，由福建晉華提供資金，聯電將DRAM技術轉移給福建晉華進行量產，技術由兩家公司共享。陳後來成為福建晉華的總裁，並負責其DRAM生產設施。

美國司法部說，陳正坤在聯電期間招募了許多MMT雇員，包括本案另兩名被告何健庭和王永明。在離開MMT之前，何與王都盜竊了幾項與DRAM設計和生產有關的商業秘密並帶給聯電。王在離開MMT之前，下載了900多份美光機密和專有文檔，把它們存在USB外盤或個人雲端存儲內，使其在聯電工作期間，可以獲取相關技術。

如果被判罪名成立，個人被告因經濟間諜罪名面臨最長15年的徒刑及5百萬美元罰款，因竊取商業秘密罪名面臨10年徒刑。如果公司被判有罪，每家公司面臨被沒收非法所得的處罰以及最高逾200億美元的罰款。

10月30日，美國商務部宣布禁止福建晉華等大陸公司向美國購買元件，以免大陸製造出來的產品壓縮到美國同業的生存空間，間接影響到美國軍用系統的上游廠商。聯電隔天隨即表示，將因此暫停與晉華合作的研發計劃，直到權責機關確認沒有疑慮。然而這個決定卻沒有讓他們逃過這次的訴訟。

去年12月，美光公司在加州控告福建晉華和聯電盜取其商業機密。福建晉華否認了相關指控。今年1月，福建晉華和聯電在大陸控告美光的產品侵犯他們各自的專利，7月做出的裁決導致美光部分產品在大陸暫時禁售。陸媒分析，這起官司是導致此次美方制裁的主要原因。

(中時 )