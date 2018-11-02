讀2年拿雙聯碩士 興大工學院攜手辛辛那提大學

2018年11月02日 14:25 中時 林欣儀

中興大學校長薛富盛（右二）與辛辛那提大學工學院國際事務處組長Oxana Prokhorova（左二）代表雙方簽約。（林欣儀攝）

推動學生接軌國際的好機會，國立中興大學工學院與美國辛辛那提大學簽訂校際交流合作協議，未來學生申請並獲核准後，只需花費1年在興大完成台灣學業，接著赴美就讀1學期並取得15學分後，即可獲兩校雙聯碩士學位，興大也將極力邀該校學生寒暑假來台短期交流。

在興大應用經濟系講座教授、林氏諮詢公司總裁林英祥見證下，中興大學校長薛富盛與辛辛那提大學工學院國際事務處組長Oxana Prokhorova分別代表兩校工學院簽訂協議，包括土木系、環工系與機械系、材料系等都納入該合作範圍，接下來預計將電資學院也納入。

薛富盛指出，辛辛那提大學歷史悠久，在製造、航空、機械等領域有專長，該校與興大發展過程相似、台中又是精密機械重鎮，這次雙方合作從系的層級拉高到學院層級，台灣學生赴美後，可針對研究題目選擇系所，未來與國外大學合作會持續朝此方向推進。

興大工學院長王國禎示，這項合作對學生來說十分有利，台灣學生只需在興大修習1年課程，之後赴美完成1學期、15學分，其中包含的3學分實習課程可選擇在每完成或返台實習，經口試及格即可取得兩校頒發的碩士雙學位。

薛富盛強調，除提供台灣學生赴美取得碩士學位的機會，也邀辛辛那提大學學生利用寒暑假來台交流、參加營隊，未來更盼該校老師來台授課，增進雙方交流。

(中時 )