假律師在家掛招牌營業 吃詐欺罪官司

2018年11月02日 14:42 中時 陳淑芬

47歲許姓男子不具律師資格，卻在住家掛起律師事務所招牌，對外發放「法務長」名片作起律師生意，曾收取６千元接許林婦委託書寫離婚協議書，也受蔡姓女子委託打過失傷害案官司，還向對造羅姓當事人自稱是律師，經羅查詢發現許未具律師資格，雙方未和解，也未付費，許男未得逞，被台中地檢署依詐欺罪將起訴。

起訴書指出，47歲許男未有具律師資格，在大里區住處懸掛律師事務所招牌，並印製事務所「法務長」頭銜的名片在外發放，自稱律師招攬生意。

林姓婦人在106年12月間處理兒媳離婚，擔心日後有爭議，想找律師協助寫離婚協議書，看到許男的店招而打電話詢問，許告知收費6千元，林婦誤信他是正牌律師，且收費符合一般行情，不疑有他委託付費。

蔡姓女子在106年4月間因過失傷害案件被告，經友介紹認識自稱是律師的許男，並委任他打官司。檢方開偵查庭時，許男陪同到場，但僅在庭外等候，開庭後雙方移付地方法院簡易庭調解，許男對告蔡女的羅男自稱是蔡委任律師，並指稱，羅若不和解，也不會得到任何賠償。經羅男向律師公會查詢，發現許男竟是「假律師」。

蔡未與羅和解，也未付費，許男並未得逞，案經檢方指揮警方偵辦搜索調查，查扣手機通訊內容及收據等。許男則辯稱，他不是蔡女的委任律師。

(中時 )