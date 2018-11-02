漏看漏記誤以為失智 原來是腦中風影響視力

書田診所眼科副院長廖士傑（左）。 （林周義攝）

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林周義

75歲的阿嬤半年前開始無法記住地址、電話、新的人名，家人懷疑她患上失智症。經檢查發現，阿嬤會漏掉右半邊的數目、文字，走路時也經常撞牆，原來是兩眼都無法看見右側畫面，漏看影響記憶。書田診所眼科副院長廖士傑表示，半側視野缺損，除眼睛自身問題，也可能是腦中風所致，比率約佔60-80％。

右或左半側視野缺損，排除眼睛本身問題後，成人常見原因包括，腦中風（60-80％），外傷（10-15％），腫瘤（10-15％），或其他因素；兒童則以腦部腫瘤發生率最高，約40％。

阿嬤在出現失憶症狀後，即被安排失智症評估，發現沒患上失智症，視力卻有問題。轉診至眼科後，發現眼壓、眼睛結構一切正常，且右眼矯正視力0.8、左眼矯正視力0.7。排除了單邊角膜缺損、白內障、單側視網膜病變等可能，經腦部斷層掃描，證實為左側後枕葉腦中風。

廖士傑解釋，該阿嬤因左側後枕葉視覺中樞出現大片的中風（病變），進而影響右邊視力，視覺訊號傳的進去，卻無法接收。而阿嬤即使雙眼都只能看見半邊影像，自己卻沒發現，也沒有出現臉歪嘴斜、說話不清楚等腦中風症狀。

台灣失智症協會政策委員會主委、神經內科醫師徐文俊表示，腦中風患者中有20%的人不會有明顯症狀，需靠電腦斷層掃描才會發現。患者可能伴有心律不整、血管硬化、血壓高等問題，需及早就診，找出原因。因事發後一周惡化情形最嚴重，提醒民眾多加留意，以防永久性中風的發生。

(中時 )

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