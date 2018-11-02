陸常駐聯合國代表馬朝旭：任安理會輪值主席國期間將大力弘揚多邊主義

2018年11月02日 14:18 旺報 呂佳蓉

聯合國安理會11月輪值主席、中國常駐聯合國代表馬朝旭1日說，中國擔任輪值主席國期間，將緊緊圍繞「弘揚多邊主義，加強聯合國權威和作用，維護國際和平與安全」這條主線展開工作。

馬朝旭當天主持安理會審議通過了11月工作計畫。他在聯合國總部舉行的記者會上說，世界比以往更加需要多邊主義，更加需要一個強有力的聯合國。在此背景下，中國倡議安理會於11月舉行關於「維護國際和平與安全：加強多邊主義和聯合國作用」的公開辯論會。

馬朝旭說，安理會當月還將舉行關於「非洲和平與安全：加強非洲維和行動」的公開辯論會，希望通過此會推動國際社會加大對非洲和平安全事業的投入，切實幫助非盟和非洲國家加強和平與安全能力建設。

馬朝旭表示，在安理會的會場之外，中國還將打造兩場亮點活動：一是將以輪值主席國身份邀請安理會成員的代表等到中國訪問，以聯合國維和行動為主題，進行實地考察和互動對話；二是將邀請中國殘疾人藝術團在紐約林肯中心舉辦專場演出。

馬朝旭表示，安理會11月工作繁忙，預計將舉行20多場會議，審議敘利亞、伊拉克、葉門、中東和平進程、利比亞、南蘇丹、布隆迪、波黑等議題，擬審議通過多項決議。

馬朝旭表示，中國作為安理會常任理事國，始終致力於維護國際公平、正義，推動解決有關地區熱點問題。中方將推動安理會積極履行《聯合國憲章》賦予的職責，秉持「團結、責任、擔當」的理念，妥善處理有關地區熱點問題。中方將堅持「開放、透明、公正、務實」，提高安理會工作效率，繼續為改進安理會工作作出貢獻。

聯合國安理會由5個常任理事國和10個非常任理事國組成，輪值主席國一職由安理會15個成員輪流擔任，為期1個月。安理會主席對安理會確定當月議題、引導審議作用重要，受到各方重視。中國上一次擔任安理會輪值主席國是在2017年7月。

(旺報 )