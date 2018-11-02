中社花市「溫帶球根花卉季」 百合搶先登場

2018年11月02日 14:53 中時 陳淑娥

中社觀光花市推出「溫帶球根花卉季」，圖為細卷花瓣形似火焰昇華的「嘉蘭百合」。（陳淑娥攝）

中社觀光花市推出「溫帶球根花卉季」，圖為重瓣的玫瑰百合。（陳淑娥攝）

中社觀光花市推出「溫帶球根花卉季」，圖為花形可愛的「宮燈百合」。（陳淑娥攝）

人花爭豔熱鬧到明年！台中花博3日盛大登場，位於后里中社觀光花市也推出「溫帶球根花卉季」，由花中仙子「百合」搶先亮相，20萬顆球莖、50種百合將輪番上場綻放，遊客每周都能欣賞到耳目一新的花海。

中社花市秋冬主推「溫帶球根花卉季」，包括荷蘭鳶尾、彩色海芋、西洋水仙、風信子、天鵝絨、夏雪片蓮等，目前園區各式花卉已盛開；首先登場的百合包括美艷的香水百合、重瓣的玫瑰百合、細卷花瓣形似火焰昇華的「嘉蘭百合」以及花形可愛的「宮燈百合」，造型奇特令人稱奇。

業者賴啟文表示，克服平地種植季節障礙，利用冷藏低溫及遮蔭等技術，讓百合搶先在10月就能開花。而為迎接台中花博，特別將花海區由6公頃擴增至8公頃，讓遊客能盡情倘佯在花海中；另外，在花博展期，民眾到中社花市只要出示花博門票或花博卡，還可兌換花卉種子一包。

中社花市指出，今年百合花特展，特別進口ＬＯ粉白色特里昂菲特、姬百合紅色尼羅、白天使、ＬＡ百合黃色鑽石、桔黃色皇家夕陽、重瓣白色滑雪板百合等，都是國內花卉市場少見品種。

(中時 )