安全帽卡車底動彈不得 警冒雨頂車救援

安全帽卡車底動彈不得，警冒雨頂車救援。(警方提供)

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安全帽卡車底動彈不得，警冒雨頂車救援。(警方提供)

一名28歲的陳姓機車女騎士，2日行經平鎮區中豐路山頂段時，因強風將機車上的安全帽吹落，安全帽不偏不倚的滾進一旁由31歲黃姓女駕駛的轎車底部，車輛瞬間被安全帽頂起卡住，車輛動彈不得，恰好平鎮派出所巡邏警車經過，冒著風雨用千斤頂將車輛頂起，順利取出安全帽，也讓2名手足無措的女駕駛，感受到警方協助的熱情！

平鎮警分局平鎮派出所所長林信雄表示，因玉兔颱風外圍環流影響，北部地區已經下了2天的雨且風勢偏強，而2日上午8時許，一名28歲的陳姓機車女騎士一如往常自平鎮區中豐路山頂段，騎著機車往中壢方向趕著上班，再停等紅路燈時，突然一陣強風將機車踏板上的安全帽吹落在地。

安全帽因為強風滾動，竟不偏不倚地鑽進一旁由31歲黃姓女駕駛的轎車底部，黃女自小客車被安全帽瞬間頂起，無法動彈！2名女駕駛嚇得驚慌失措，完全不該如何是好，只能趴在車底下企圖將安全帽拿出，但車輛重量將安全帽緊緊卡住，2女只能望帽興嘆。

而平鎮派出所巡邏警網當時正執行校安勤務，回程中發現路邊焦急的2名女子，主動下車查看、詢問，最後員警拿出車後廂的千斤頂，在風雨中將車輛頂起順利取出卡住的安全帽，解除了2女的窘境，也讓警方主動助民美事、再添一樁。

(中時 )

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