直播》高雄大嬸哭：我們真的太窮了 拜託讓韓國瑜當選

2018年11月02日 14:42 中時電子報 邱文秀

LIVE／大政治大爆卦

黑衣男子也站出來說自己外漂，並說韓國瑜說高雄拼經濟，台北拼政治有什麼錯。(中時電子報直播)

韓國瑜也短暫現身，民眾狂喊「凍蒜」群情激動。(中時電子報直播)

中天政論節目《大政治大爆卦》今天下午高雄鹽埕區連線直播，國民黨高雄市長候選人韓國瑜也短暫現身，民眾狂喊「凍蒜」群情激動，一位大嬸接受採訪時大喊，我的孩子都外漂，拜託讓韓國瑜當選，拜託拜托，我們真的太窮了!

《大政治大爆卦》今天下午高雄鹽埕區連線直播，主持人王又正訪問現場民眾，一位大嬸站出來大喊，我的孩子都外漂，拜託讓韓國瑜當選，拜託拜托，我們真的太窮了!一位黑衣男子也說自己外漂到中國大陸工作，因為高雄找不到工作機會，高雄找不到飯碗。

黑衣男子也批評蔡政府監控臉書詆毀國家元首，卻汙衊韓國瑜要「戒嚴」，韓國瑜明明說高雄拚經濟，台北拚政治，有什麼錯?現場民眾也都贊成大喊，高雄要拚經濟，不要搞政治。民眾也一個接一個站出來發洩對高雄現況的不滿，包含薪水太低一個月2萬5要孩子怎麼養家活口?路不平坑坑巴巴，快選舉了才一兩條路能看。

隨後韓國瑜短暫現身民眾激動大喊「韓國瑜凍蒜」、 「韓國瑜凍蒜」。韓國瑜也發表談話，他說，各位鄉親大家好，我們真的強烈感受到，高雄人民已經覺醒了，完全了解我們要經濟、要生活、要填飽肚子、再也不要意識形態綁架，大家的眼神都期待改變。

韓國瑜說，台灣23縣市，每個縣市都像一顆珍珠，我捫有信心，高雄一定是最燦爛的那個珍珠。偉大的高雄市，睡了二、三十年，這個沉睡的巨人，今年一定會站起來，海內外都會看到高雄散發的光與熱。

韓國瑜說，整個南台灣，二三十年來被扣上「民主聖地」，被台灣人出頭天等意識形態綁架。台灣兩千三百多萬人都愛台灣，不可能去愛菲律賓，去愛印尼。問題是從事政治的人， 忘了自己的任務。希望南台灣的人了解，玩政治、闖政治，請你去北部。南台灣的人要繁榮，要拼經濟，要讓北漂孩子回家。

主持人王又正問，大家是不是覺得不要意識形態，只要經濟。現場民眾也歡呼讚同。

一位綠衣男子說，陳其邁說的工業4.0我真的聽不懂，AI是什麼?台積電張忠謀董事長其實挺綠，為什麼高雄沒有台積電?我希望韓國瑜為高雄帶來改變。

韓國瑜今日行程曝光，網友說是血汗行程，希望他能有時間休息。

14:30哈馬星代天府。

15:00旗津天后宮。

15:20旗津商圈業者座談。

15:50-16:30車隊掃街，向旗津鄉親拜票。

17:10內惟鎮安宮，內惟黃昏市場。

17:50文武聖殿。

19:00鹽埕鼓山旗津挺韓國瑜之友會。

(中時電子報)