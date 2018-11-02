大埔商圈美食一級戰區開打！小吃宴席開100桌

大埔商圈小吃宴17日下午6點在彰化市延平公園開桌！今年再加碼，席開100桌，300元就可以一次品嚐20道經典小吃。（吳敏菁攝）

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大埔商圈小吃宴17日下午6點在彰化市延平公園開桌！今年再加碼，席開100桌，300元就可以一次品嚐20道經典小吃；這次活動特色是注重環保，不提供免洗餐具，自備餐具就送環保購物袋。

經濟暨綠能發展處代理處長王盟貴表示，大埔商圈屬於彰化市的美食一級戰區，商圈人潮流量大、小吃美食雲集，幾乎一天24小時都可吃到美食，縣府商圈輔導計畫編列200萬元，並向中央爭取600萬元，對小吃宴補助由原2、30萬元提高三倍到7、80萬元，今年小吃宴擴大加碼到100桌，相信絕對可帶給鄉親不一樣美食饗宴。

大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉表示，這次美食宴由去年60桌，今年席開100桌，讓來商圈的人都能品嘗到商圈特色美食，大埔商圈附近有延平公園，也是吃美食、休閒的好去處，商圈內約有400店家，各具特色與經典，從早餐到宵夜都可以吃到道地美食，今年特別推動環保，不提供免洗餐具，只要自備餐具，就會贈送精美商圈環保袋，捐出5張有效發票還加贈限量500組的環保餐具精美禮盒，吃美食也保護大環境。

這次小吃宴經典美食，包括「蟹肉手工南瓜豆腐」、「鹽水雞拼盤」、「腸旺臭豆腐」、「鮮肉湯包」、「無骨排骨酥」、「手繪紅豆餅」，讓美食老饕們可以一次將大埔商圈道地美味一網打盡。

美食小吃宴詳情請洽：大埔商圈發展協會洪執行秘書：0915995589、彰化市延平里辦公室：（04）7111046。

(中時 )

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